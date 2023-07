Kiel: Frauen warnen im Netz vor neuer Vergewaltigungsmasche Stand: 20.07.2023 15:37 Uhr Auf sozialen Plattformen kursiert aktuell ein Video, das Frauen vor einer neuen Vergewaltigungsmasche in Kiel warnen soll. Die Polizei ermittelt bereits. Unklar ist aber, ob es sich dabei um den Mann aus dem Video handelt.

Unter anderem bei Instagram kursiert ein Video einer jungen Frau, die schildert, wie ihre Schwester in ihrer Wohnung nur knapp einer Vergewaltigung entging. Sie will damit nach eigenen Angaben alle Frauen in Kiel vor dieser mutmaßlichen Masche warnen.

Möglicher Tatverdächtiger bereits ermittelt

Die Kieler Kriminalpolizei führt zurzeit ein Ermittlungsverfahren wegen einer sexuellen Belästigung, die sich am Montag im Stadtteil Südfriedhof zugetragen haben soll. Eine Person, die aufgrund der Beschreibung als Tatverdächtiger in Frage kommen könnte, sei bereits ermittelt, so die Polizei. Ob es sich dabei um den Mann aus dem Video handelt, ist derzeit noch nicht klar.

Die Polizei bestätigt, dass eine 28-Jährige am Montag zur Anzeige brachte, dass sie von einem Mann an ihrer Wohnanschrift im Stadtteil Südfriedhof aufgesucht worden sei. Dieser habe sich Zutritt zu ihrer Wohnung verschaffen wollen, was sie verhindern konnte. Dabei habe er sie sexuell belästigt. Aufgrund der Personenbeschreibung, die die Frau bei der Polizei machte, konnten die Ermittler einen 45 Jahre alten Mann ausmachen, der für die Tat in Frage kommen könnte. Der Mann sei polizeilich bereits bekannt, allerdings nicht wegen Sexualdelikten.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die den mutmaßlichen Täter am Montag im Zeitraum ab 14.30 Uhr im Bereich der Kirchhofallee gesehen haben. Der grau gekleidete Mann soll etwa 45 bis 60 Jahre alt und zwischen 170 und 180 Zentimetern groß sein, kurzes, braunes Haar tragen und von insgesamt ungepflegter Erscheinung sein. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431-160 3333 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.07.2023 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel