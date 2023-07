Stand: 12.07.2023 09:38 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Dritter Sprengungsversuch am Kraftwerk in Kiel

Nach zwei gescheiterten Versuchen gibt es einendritten Versuch, um das Kesselhaus des alten Gemeinschaftskraftwerks in Kiel zu sprengen. Bei dem Versuch am Dienstagnachmittag fiel nur ein Teil des Gebäudes in sich zusammen. Bereits bei einer Sprengung im April diesen Jahres war es zu einer Panne gekommen. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2023 08:30 Uhr

Prozess wegen Einbruchserie startet

Vor dem Kieler Landgericht startet heute der Prozess gegen einen 34-Jährigen, der mehrere Wohnungseinbrüche in Neumünster begangen haben soll. Die Anklage wirft ihm zehn Einbrüche vor, bei denen er Gegenstände und Bargeld im Wert von etwa 14.000 Euro erbeutet haben soll. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2023 08:30 Uhr

GEOMAR zieht auf Kieler Ostufer

Nach zehn Jahren Planung und sechs Jahren Bauzeit zieht das GEOMAR-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in den kommenden Wochen von der Kiellinie in den Neubau am Kieler Seefischmarkt am Ostufer. In dem Neubau gibt es mehr als 100 Labore und 200 Büros. Durch die Corona-Pandemie verzögerten sich die Bauarbeiten. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2023 08:30 Uhr

