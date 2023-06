Stand: 30.06.2023 09:00 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Stern-Studie: UKSH zweitbeste Klinik in Deutschland

Gute Noten für das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck und Kiel (UKSH): Nach einer vom Magazin "Stern" in Auftrag gegeben Studie ist das UKSH erneut die zweitbeste Klinik in Deutschland - hinter der Charité in Berlin. An der Uniklinik wurden insgesamt 47 Abteilungen ausgezeichnet, 20 davon am Campus in der Hansestadt. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2023 08:30 Uhr

Plön: CDU-Kandidatin verliert Wahl zur Kreispräsidentin

Bei der Wahl zur Kreispräsidentin des Kreises Plön hat CDU-Kandidatin Gabriele Kalinka am Donnerstagabend verloren. Ein CDU-Sprecher bestätigte das Wahlergebnis. Demnach stimmten 13 Kreistagsabgeordnete für Kalinka, 35 waren gegen sie. 14 Abgeordnete enthielten sich. Die CDU ist nach der Kommunalwahl vom 14. Mai 2023 mit 21 Sitzen die stärkste Fraktion. Die konstituierende Sitzung des Kreistages wurde auf kommenden Donnerstag vertragt. Laut CDU will Gabriele Kalinka bei der nächsten Wahl nicht erneut antreten. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2023 08:30 Uhr

Brennende Lagerhalle in Heinkenborstel

In Heinkenborstel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen. Inzwischen ist sie laut Feuerwehr eingestürzt. Rund 120 Einsatzkräfte sind den Angaben zufolge vor Ort und konnten verhindern, dass die Flammen auf den angegliederten landwirtschaftlichen Betrieb übergreifen. In der Halle lagerten hauptsächlich Geräte und Strohballen. Nach Angaben der Feuerwehr hatte nach bisherigen Erkenntnissen erst eine Pelletheizung in der 600 Quadratmeter großen Halle Feuer gefangen. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2023 08:30 Uhr

Landesfinale von "Jugend trainiert für Olympia und Paralympics" in Kiel

Heute kommen Schülerinnen und Schüler aus dem ganzen Land für die Landesfinals des Wettbewerbs "Jugend trainiert für Olympia und Paralympics" nach Kiel. In acht Sportarten treten mehr als 1.500 Kinder und Teenager gegeneinander an - unter anderem im Fußball, Hockey und Beachvolleyball. Im Rahmen des 50-jährigen Bestehens von "Jugend trainiert für Olympia und Paralympics" finden die Finals zentral in Kiel statt. Austragungsorte sind das Sportzentrum der Christian-Albrechts-Universität (CAU) aber auch der 1. Kieler Hockey- und Tennisclub. Die Landessiegerinnen und -sieger der Sportarten fahren zu den Deutschen Meisterschaften. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2023 08:30 Uhr

