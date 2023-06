Stand: 07.06.2023 09:29 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Bahnunfall in Neumünster: Ein Toter und fünf Verletzte

Beim Zusammenstoß mit einer Regionalbahn ist am Dienstagabend in Neumünster ein Autofahrer ums Leben gekommen. Laut Feuerwehr wurde das Auto 400 Meter mitgeschleift. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. In dem Zug saßen rund 140 Reisende - fünf wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Unfall passierte am Bahnübergang in der Straße Stoverseegen. "Das war kein beschrankter Bahnübergang, weil da gerade Arbeiten stattgefunden haben. Die Schrankenanlage war nicht in Betrieb und wurde durch das Bauunternehmen quasi gesichert", so Frank Wolter, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Neumünster. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2023 08:30 Uhr

Vermisste Frau aus Brodersdorf: Polizei bittet um Hinweise

Seit einer Woche wird die 75-jährige Vera H. aus Brodersdorf im Kreis Plön vermisst. Das letzte Mal wollen sie Zeugen am Freitag rund um das Gut Lehmkuhlen auf ihrem Fahrrad gesehen haben. Dort hat die Polizei auch ihre Handtasche gefunden. Nun suchen die Ermittler noch einmal nach Hinweisen. Die Vermisste hat kurze, graue Haare, soll eine orangefarbene Strickjacke, ein rot-weißes Shirt und eine blaue Hose tragen. Unterwegs ist sie vermutlich mit ihrem weißen Fahrrad der Marke "Victoria". Außerdem spricht sie häufig andere Menschen an und fragt nach dem Weg, sagt die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2023 08:30 Uhr

Chefarzt Dr. Oehme ist einer der besten Kniechirurgen Deutschlands

Als einziger Arzt Schleswig-Holsteins hat es Dr. Steffen Oehme, Chefarzt der Imland Klinik Eckernförde, auf die Liste der besten Kniechirurgen Deutschlands geschafft. So lautet das Ergebnis der diesjährigen Ärzteliste des Magazins "Focus". Schon im Januar hatte das Magazin "Stern" Dr. Oehme zu den besten Medizinern Deutschlands gezählt. Die Auszeichnungen hat der Chefarzt nun bereits zum wiederholten Mal in Folge bekommen. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2023 08:30 Uhr

Urteil im Prozess um Kindesmissbrauch erwartet

Das Landgericht in Kiel will am Mittwoch im Prozess um mehrfachen sexuellen Kindesmissbrauch in Segeberg und Neumünster ein Urteil fällen. Einem 44-jährigen Mann wird laut Anklage vorgeworfen, sich mehrfach an seiner Tochter und mehrfach an zwei ihrer Freundinnen vergangen zu haben. Die Staatsanwältin forderte sechseinhalb Jahre Haft. Der Verteidiger beantragte in allen Fällen Freispruch. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2023 08:00 Uhr

Handball: THW Kiel vor Heimspiel gegen HSG Wetzlar

Handball-Bundesligist THW Kiel kann am Mittwoch mit einem Sieg im letzten Heimspiel den Grundstein zum Gewinn der 23. Meisterschaft legen. Zu Gast in der Kieler Arena ist am Abend die HSG Wetzlar. Sollte Magdeburg patzen und sein Heimspiel am Donnerstag verlieren, könnte der THW bereits vorzeitig die Meisterschaft feiern. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2023 07:00 Uhr

