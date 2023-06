Blaualgen in Schleswig-Holstein: Frühe Blüte in diesem Jahr Stand: 07.06.2023 13:49 Uhr Blaualgen tauchen normalerweise erst im Spätsommer auf. In diesem Jahr gibt es sie schon früher, hat das Landesamt für Umwelt festgestellt. Betroffen sind unter anderem der Bordesholmer See und der Wittensee.

Der Grund für das frühe Auftreten ist die intensive Sonneneinstrahlung der vergangenen Wochen. Laut Gesundheitsministerium ist beispielsweise der Bordesholmer See (Kreis Rendsburg-Eckernförde) von den Algen betroffen. Auch am Wittensee im selben Kreis tauchen die Bakterien auf, sagt das Landesamt für Umwelt. Dies ist allerdings noch nicht auf der Internetseite des Ministeriums zu finden. Zwar werden regelmäßig Wasserproben entnommen, doch die Meldewege dauern mitunter etwas länger, so ein Sprecher. Außerdem können sich Blaualgen schnell entwickeln oder sich auch bewegen. Dabei spielt auch der Wind eine Rolle. Kommt er aus Richtung Norden, gibt es am Südufer eine starke Blaualgenblüte. So kann es passieren, dass ein eigentlich unbedenklich geprüftes Badegewässer trotzdem von den Algen betroffen ist.

Faustregel: Klares Wasser ist meist badetauglich

Allgemein gilt die Faustregel: Wenn man knietief im Wasser steht und seine Füße nicht mehr sieht, weil es so trüb oder grün ist, dann sollte man nicht baden gehen. Ist das Wasser klar, kann man reingehen, heißt es vom Landesamt für Umwelt. Es sei denn, es gibt an dem See ein offizielles Badeverbot.

Blaualgen kommen in fast allen Gewässern vor. In normaler Konzentration sind die Bakterien ungefährlich. Erst wenn sie sich stark vermehren, können einige Arten von Blaualgen giftig sein. Die Haut kann bei Kontakt gereizt reagieren, auch Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder Atemnot sind möglich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.06.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde