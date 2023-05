Stand: 22.05.2023 09:14 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

UKSH: Studierende bekommen Geld für Praktisches Jahr

Von heute an bekommen Medizin-Studierende, die ihr Praktisches Jahr am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) machen eine monatliche Aufwandsentschädigung. Das Klinikum ist eine der letzten Kliniken in Deutschland, die den Studierenden bisher nichts bezahlt hat. Nach Angaben des UKSH bekommen sie von nun an 400 Euro im Monat - dafür entfallen aber Sachleistungen wie kostenloses Mittagessen. Jährlich absolvieren mehr als 130 Studierende der Humanmedizin ein Praktisches Jahr am UKSH in Kiel oder Lübeck. Das sogenannte PJ ist der letzte Teil des Medizinstudiums vor dem Abschluss. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2023 08:30 Uhr

Diversity Tage an Hochschulen in Kiel und Flensburg

Wie kann es an Hochschulen mehr Chancengleichheit geben? Damit beschäftigen sich die Universitäten in Kiel und Flensburg, die Fachhochschule Kiel und die Muthesius Kunsthochschule Kiel in dieser Woche bei den sogenannten Diversity Tagen. Ein Teil der Veranstaltungen in dieser Aktionswoche richtet sich an Mitarbeitende der Hochschulen, aber auch Studierende und interessierte Menschen können an einigen Workshops teilnehmen. Mit den Diversity Tagen möchten die Hochschulen ein Zeichen für Vielfalt und mehr soziale Gerechtigkeit setzen. In Online-Workshops geht es zum Beispiel darum, wie Studierende mit einer Behinderung besser an Prüfungen teilnehmen oder Studierende aus sozial schwachen Schichten besser gefördert werden können. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2023 08:30 Uhr

THW gewinnt gegen Erlagen

In der Handball-Bundesliga hat der THW Kiel weiter Chancen auf die deutsche Meisterschaft. Mit dem 35:26 Heimsieg gegen den HC Erlangen verteidigte der Rekordmeister vier Spiele vor dem Saison-Ende die Tabellenführung. Vier Tage nach dem Aus im Viertelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain waren die Kieler von Beginn an das bestimmende Team. Am kommenden Sonnabend steht dann das Nordduell an: Am Abend ist der THW in der ausverkauften Arena im Volkspark beim HSV Hamburg zu Gast. Anwurf ist um 20.30 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2023 08:30 Uhr

