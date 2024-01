Stand: 12.01.2024 08:49 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Reetdachhaus brennt in Neukirchen

In Neukirchen im Kreis Nordfriesland brennt aktuell ein Reetdachhaus. Nach Angaben der Feuerwehr sind Menschen und Tiere nicht in Gefahr. Das Haus in der Straße Süderdeich steht komplett in Flammen. Sechs freiwillige Feuerwehren sind mit etwa 120 Einsatzkräften vor Ort. Die Feuerwehr hat über die Leitstellen dazu aufgerufen, Mund und Nase mit einem Atemschutz zu bedecken . Außerdem sollten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2024 09:00 Uhr

Flensburg: Plädoyers im Prozess um tödlichen Messerstich verschoben

Im Prozess um einen tödlichen Messerstich in den Kopf sind die ursprünglich für den Freitagmorgen geplanten Plädoyers verschoben worden. Aus Krankheitsgründen sei lediglich ein kurzer Termin in dieser Sache geplant und die Plädoyers nun für den 19. Januar angesetzt, teilte ein Sprecher des Landgerichtes in Flensburg mit. Ein heute 24 Jahre alter Mann soll im Dezember 2022 einen 28 Jahre alten Mitbewohner mit einem heftigen, durch dessen Schädeldecke geführten Messerstich tödlich verletzt haben. Zu dem Messerstich kam es laut Anklage während eines Streits, in dem es vermutlich um Geld ging. Trotz einer Notoperation starb der Mann wenige Tage später. Der Angeklagte floh nach der Tat zunächst. Gegen ihn wurde ein internationaler Haftbefehl ausgestellt. Dreieinhalb Wochen nach der Tat wurde er im französischen Lille gefasst. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2024 08:30 Uhr

Ende der Preisbremse: Stadtwerke Flensburg entlasten Fernwärmekunden

Die Stadtwerke Flensburg werden ihre Fernwärmekunden nach dem Wegfall der Preisbremse mit 25 Millionen Euro entlasten. Nach Unternehmensangaben sollen alle Kunden bis zum 9. Februar eine Gutschrift erhalten. Eigenheimbesitzer können mit etwa 400 Euro und Mieter mit einer Entlastung von 150 Euro rechnen. Bei Mietern erfolgt nach Angaben eines Stadtwerke-Sprechers die Erstattung über die Heizkostenabrechnung. Das Geld stammt aus einem Überschuss von 2023. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2024 08:30 Uhr

Eröffnung der Kooperativen Regionalleitstelle Nord in Harrislee

In Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) wird am Freitagnachmittag die Kooperative Regionalleitstelle Nord eröffnet. Zu der Feierstunde wird auch Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) erwartet. In dem 22 Millionen Euro teuren Neubau werden die Einsätze von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst koordiniert. Inoffiziell ging es bereits Mitte November los, als die Leitstelle in Betrieb genommen wurde. Nach Angaben von Leitstellen-Chef Sebastian Schildger ist die Zwischenbilanz für die ersten zwei Monate sehr positiv. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2024 08:30 Uhr

Härtefallregeln nach Ostseeflut: Campingplatz Langballigau will sich bewerben

Nach der Ostsee-Sturmflut im Oktober, die Flensburg und den Kreis Schleswig-Flensburg hart getroffen hatte, hat die Landesregierung nun doch eine Härtefallregelung beschlossen. In bestimmten Fällen können die Darlehen in Höhe von bis zu 50.000 Euro teilweise tilgungsfrei gestellt werden. Interessiert ist unter anderem Jan-Preben Arnold, Betreiber des Campingplatzes in Langballigau. Hier entstand damals ein Schaden von 1,5 Millionen Euro. "Aufgrund der Höhe der Schäden, die bei uns im Betrieb angefallen sind, und der Schwere der Verwüstungen, werden wir auf jeden Fall versuchen, uns zu bewerben", kündigte er an. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2024 06:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.01.2024 | 08:30 Uhr