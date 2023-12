Stand: 08.12.2023 09:00 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Spendenaktion in Arnis

Heute Abend gibt es in Arnis (Kreis Schleswig-Flensburg) eine Spendenaktion in Spechts Speisenwirtschaft. Ab 18 Uhr beginnt das traditionelle Arnisser Buffet, bei dem jeder etwas mitbringt. Die Teilnahme ist kostenlos, um Spenden wird gebeten. Es werden außerdem Kunstgegenstände zu Gunsten der Opfer der Sturmflut versteigert. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2023 08:30 Uhr

Flensburg: Noch kein Urteil im Bahnhofswald-Prozess

Im Prozess gegen eine ehemalige Besetzerin des Bahnhofswaldes in Flensburg hat es am Donnerstag noch kein Urteil gegeben. Grund dafür sind nach Angaben eines Gerichtssprechers zu viele Störungen und umfangreiche Zeugenaussagen. Das Flensburger Amtsgericht hatte die 38-Jährige zunächst zu einer Geldstrafe von 900 Euro wegen Hausfriedensbruch verurteilt. Die Angeklagte wollte dies jedoch nicht akzeptieren. Anfang 2021 hatte sie den Bahnhofswald mit weiteren Demonstranten wochenlang besetzt, um die Rodung für einen Hotelneubau zu verhindern. Der Prozess wird am 13. Dezember fortgesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2023 08:30 Uhr

Bahnstreik noch bis zum Abend

Bis zum Abend dauert der Bahnstreik an. Bahnreisende werden gebeten sich über die Bahn- oder NAH.SH-App vor Reiseantritt zu informieren, ob oder wann die Züge fahren. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2023 08:30 Uhr

Fahrplanwechsel in SH

Ab Sonntag gilt im europaweiten Bahnnetz ein neuer Fahrplan - auch im Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein NAH.SH gibt es Veränderungen. Die Nordbahn übernimmt einige Strecken von DB Regio, etwa die Verbindungen zwischen Husum und St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland), Kiel und Eckernförde bzw. Flensburg sowie Kiel und Rendsburg. In Lübeck-Moisling wird es einen neuen Bahnhalt geben. Zwischen Neumünster und Bad Oldesloe fahren morgens und abends mehr Züge. Außerdem werden laut NAH.SH noch mehr Akkuzüge eingesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2023 08:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.12.2023 | 08:30 Uhr