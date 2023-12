Fahrplanwechsel in SH: Mehr Kapazitäten aber auch mehr Baustellen Stand: 07.12.2023 16:36 Uhr Vom 10. Dezember an gilt im europaweiten Bahnnetz ein neuer Fahrplan. Auch in Schleswig-Holstein ändert sich dadurch einiges. Der Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein NAH.SH hat jetzt seinen neuen Fahrplan vorgestellt. Und auch beim Hamburger Verkehrsverbund (HVV) gibt es Neuerungen.

von Pia Klaus

Mehr Verbindungen, mehr Akkuzüge und mehr Kapazitäten - das soll der neue Fahrbahn laut NAH.SH mit sich bringen. Damit sollen die schlechten Pünktlichkeitswerte des vergangenen Jahres deutlich verbessert werden, erklärt Dennis Fiedel, Sprecher von NAH.SH auf auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein. Die Nordbahn übernimmt im nördlichen Bahnnetz einige Strecken von der DB Regio. Davon betroffen sind die Verbindungen zwischen Husum und St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland), Kiel und Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde), bzw. Flensburg sowie Kiel und Rendsburg. Außerdem wird es in Lübeck-Moisling einen neuen Bahnhalt geben. Der ermöglicht es vielen Bahnreisenden und Pendlern, besser an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen zu sein und schneller nach Lübeck, aber auch nach Hamburg zu kommen, so Fiedel.

Umstieg auf Akkuzüge geht weiter

Zwischen Neumünster und Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) werden morgens und abends mehr Züge fahren und zwischen Kiel und Eckernförde wird der Halbstundentakt bis 23 Uhr am Abend verlängert. Nachdem sich der Umstieg auf Akkuzüge aufgrund von Lieferproblemen verzögert hat, werden auch im neuen Fahrplanjahr die bisherigen Dieseltriebzüge weiter ersetzt. Seit Oktober fahren zwischen Kiel und Kiel-Oppendorf, sowie zwischen Kiel, Lübeck und Lüneburg in Niedersachsen bereits die neuen akkubetriebenen Züge. Nach Angaben von NAH.SH werden so jährlich etwa zehn Millionen Liter Diesel und 26 Tausend Tonnen CO2 eingespart. Anfang 2024 will die Nordbahn auch auf den Strecken von Büsum über Heide (Kreis Dithmarschen) nach Neumünster und von Neumünster nach Bad Oldesloe mit dem Umrüsten der Flotte beginnen. Bis Ende 2024 sollen alle 55 bestellten Fahrzeuge auf den Schienen sein.

Bauarbeiten sorgen für Strecken-Streichungen

Auf einigen Strecken werden mit dem Fahrplanwechsel aber auch Verbindungen gestrichen. Der Grund dafür sind Bauarbeiten an den Gleisen und am neuen Bahnhof in Hamburg-Altona. "Es ist über einen sehr langen Zeitraum zu wenig investiert worden im Bahnbereich. Glücklicherweise wird jetzt mehr investiert. Das führt aber dazu, dass man auf einigen Strecken nicht so fahren kann, wie man will," erklärt Dennis Fiedel. Zwischen Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Hamburg fahren wegen der Bauarbeiten am neuen Bahnhof Altona weniger Züge. Die Verstärkerzüge der Nordbahn enden außerdem ab Sonntag schon in Pinneberg. Nichts geht bis voraussichtlich Anfang Juni auch auf der Linie RB75 zwischen Kiel, Rendsburg und Husum. Und auch die Arbeiten südlich von Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) verzögern sich. Deshalb fährt bis voraussichtlich 20. Dezember kein Zug zwischen Eckernförde und Schleibrücke Süd sowie zwischen Schleibrücke Nord und Süderbrarup.

Das sind die konkreten Änderungen an den Verbindungen in Schleswig-Holstein:

RE1 Hamburg – Büchen – Schwerin – Rostock

RB61 Elmshorn – Hamburg-Altona

RB63 Büsum – Heide – Neumünster

RB64 Husum – Bad St. Peter-Ording

Züge, die am Wochenende bisher in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) enden, fahren ab sofort bis Schwerin. Außerdem fahren an Wochenenden zusätzlich um 9:24, 11:24, 15:24 und 17:24 Uhr Züge nach Büchen und von dort weiter nach Hamburg.Die meisten der bisher morgens und nachmittags fahrenden Verstärkerzüge der Nordbahn von Elmshorn in Richtung Hamburg enden in Pinneberg. Von dort besteht Anschluss mit der S3 nach Hamburg. Der Bahnhof Hamburg-Altona wird damit ganztägig nur noch stündlich von der Nordbahn angefahren.Auf der Strecke kommen im Laufe des neuen Fahrplanjahres neue Akkutriebzüge zum Einsatz. Zwischen Heide und Büsum werden zwei neue Spätverbindungen um 23:13 und 0:18 Uhr ab Heide und um 23:42 und 0:48 Uhr ab Büsum mit Anschluss aus Hamburg eingerichtet. Von Neumünster fährt um 23:35 Uhr ein zusätzlicher Zug nach Heide. Der bisher nur am Wochenende fahrende Zug um 0:35 Uhr von Neumünster nach Hohenwestedt, Kreis Rendsburg-Eckernförde, fährt jetzt auch werktags. Der bisher nur am Wochenende um 1:07 Uhr von Hohenwestedt nach Neumünster verkehrende Zug fährt ab sofort täglich um 1:02 Uhr.Die Nordbahn übernimmt zum Fahrplanwechsel den Betrieb auf der Linie RB 64. Die bisherigen Dieseltriebwagen werden im neuen Fahrplanjahr nach und nach durch Akkuzüge ersetzt. Mindestens bis März 2024 fahren zwischen Husum und Bad St. Peter-Ording weiter Ersatzbusse, weil die Arbeiten am Stellwerk in Tönning, Kreis Nordfriesland, noch nicht abgeschlossen sind. Danach werden dort die Busse der Linie 190 um 23:42 Uhr ab Husum durch einen Zug um 23:43 Uhr ersetzt. Die Fahrzeit nach Bad St. Peter-Ording wird dadurch 10 Minuten kürzer. Von Husum nach Bad St. Peter-Ording wird es eine weitere Spätverbindung um 0:49 Uhr ab Husum geben. Der Bus der Linie 190 um 0:39 Uhr ab Bad St. Peter-Ording wird ebenfalls durch einen Zug um 0:40 Uhr ersetzt. Nach Husum soll eine weitere Spätverbindung ab Bad St. Peter-Ording um 1:44 Uhr fahren.

RE72/RB73 Kiel – Eckernförde – Flensburg

RE74/RB75 Kiel – Rendsburg – Husum

RE8/RE80 Hamburg – Lübeck – Lübeck-Travemünde Strand

Auch S-Bahnen und Busse bei Hamburg mit Änderungen

Die Nordbahn übernimmt zum Fahrplanwechsel auch den Betrieb auf den Linien zwischen Kiel und Flensburg. Die bisherigen Dieseltriebwagen werden auch hier durch neue Akkuzüge ersetzt. Wegen Bauarbeiten und Personalengpässe ändert sich das dortige Angebot ab dem Fahrplanwechsel in drei Phasen:1. Während der Bauarbeiten, vom 10. bis 20. Dezember 2023Witterungsbedingt verlängern sich die Gleisbauarbeiten von Süderbrarup. Deshalb fährt voraussichtlich bis 20. Dezember kein Zug zwischen Eckernförde und Schleibrücke Süd sowie Schleibrücke Nord und Süderbrarup. Es soll laut NAH.SH aber ein Ersatzverkehr mit Bussen geben. Die fahren jeweils stündlich von Kiel Hbf über Eckernförde und Flensburg ZOB nach Flensburg sowie von Eckernförde über Rieseby nach Süderbrarup. Zwischen Süderbrarup und Flensburg fahren die Züge der Linie RE72. Zwischen Kiel Hbf und Eckernförde fahren Züge der Linien RE72 und RB73 sowie zusätzlich Busse mit Halt in Kiel Hauptbahnhof, Gettorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde, und Eckernförde.2. Ab 21. Dezember 2023 bis voraussichtlich März 2024Nach Abschluss der Bauarbeiten können die Züge nördlich und südlich der Schleibrücke in Lindaunis wieder fahren. Die Züge der Linie RE72 aus Flensburg fahren stündlich und enden an einem provisorischen Bahnhof in Boren-Lindaunis nördlich der Schleibrücke. Südlich der Brücke fahren die Züge der Linie RB73 bis zu einem provisorischen Bahnhof Rieseby. Bahnreisende, die an den Halten umsteigen möchten, müssen dafür 350 Metern zu Fuß über die Brücke gehen. In den Hauptverkehrszeiten morgens und abends gibt es zwischen Flensburg und Kiel zusätzlich direkte Busverbindungen. Aufgrund von Personal- und Fahrzeugmangel kann die Nordbahn bis März 2024 noch nicht alle Fahrten zwischen Kiel und Eckernförde anbieten. Die Linie RE72 wird voraussichtlich nur morgens und nachmittags in der Hauptverkehrszeit fahren, sodass in dieser Zeit zwischen Eckernförde und Kiel ein Halbstundentakt mit Zügen besteht und endet von Kiel kommend in Eckernförde. Außerhalb der Hauptverkehrszeit fahren Busse. Wenn die Arbeiten beendet sind, soll es an Werktagen zu den Hauptverkehrszeiten morgens und nachmittags einen Direktbus zwischen Kiel und Flensburg geben.3. Ab März 2024 planmäßiges AngebotZwischen Kiel und Eckernförde verkehren Linien RE72 und RB73 länger. Die Linie RB73 ist dann bis Mitternacht unterwegs, sodass ein ganztägiger Halbstundentakt zwischen Kiel und Eckernförde entsteht. Außerdem gibt es ab sofort Züge von Kiel nach Eckernförde um 21:08, 22:08, 23:08, 0:08 und 1:08 Uhr. Von Eckernförde nach Kiel werden zusätzliche Fahrten um 22:20, 22:50, 23:50 und 2:20 Uhr angeboten.Die Nordbahn übernimmt zum Fahrplanwechsel den Betrieb zwischen Kiel und Husum. Auch hier wird nach und nach auf Akkuzüge umgestellt. Bis voraussichtlich Anfang Juni fällt die Linie RB75 wegen einer Baustelle aus. Die Halte Bredenbek, Schülldorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Kiel-Hassee CITTI-Park werden von der Linie RE74 angefahren, die deshalb sechs Minuten früher in Kiel abfährt. Für die weiteren Halte zwischen Kiel und Felde wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Dieser umfasst auch Direktverbindungen zwischen Rendsburg und Kiel Hbf. Wenn die Bauarbeiten im Sommer abgeschlossen sind, fährt die Linie RB75 länger. Von Kiel nach Felde gibt es dann zusätzliche Fahrten um 23:25 und 0:25 Uhr. In der anderen Richtung von Felde nach Kiel sind dann zusätzliche Züge um 23:16, 0:16 und 1:16 Uhr geplant.Der neue Bahnhof Lübeck-Moisling wird von allen Zügen der Linie RE8 und RE80 bedient. Von Lübeck-Moisling besteht dann ganztägig ein Halbstundentakt nach Hamburg (38 bis 42 Minuten Fahrzeit) und Lübeck (6 bis 7 Minuten Fahrzeit). Die zwischen Lübeck Hbf und Travemünde geplanten Bauarbeiten für eine Erhöhung der Streckengeschwindigkeit dauern länger als geplant. Die Züge können deshalb weiterhin nicht im gewünschten Umfang von Hamburg nach Travemünde Strand durchfahren. Die Linie RE8 fährt stündlich durchgehend zwischen Hamburg und Lübeck-Travemünde Strand. Die Züge der Linie RE80 können in Lübeck noch nicht durchfahren. In den Stunden, in denen eine durchgehende Fahrt vorgesehen wäre, sind bis auf Weiteres separate Züge zwischen Lübeck Hbf und Lübeck-Travemünde Strand unter der Linie RE86 unterwegs. Diese Züge der Linie RE86 nur im zweigleisigen Abschnitt an der Station Lübeck-Dänischburg IKEA halten.

RB82 Neumünster – Bad Oldesloe

RE 83/RB 84 Kiel – Lübeck

A1/A2/A3 – Strecken der AKN

S-Bahn Hamburg

Expressbusse des HVV

Auf der Strecke kommen im Laufe des Fahrplanjahres neue Akkutriebzüge zum Einsatz. Ab Neumünster wird an Werktagen eine Frühverbindung um 3:39 Uhr angeboten. Außerdem gibt es täglich eine zusätzliche Spätverbindung um 0:37 Uhr. Von Bad Oldesloe aus gibt es neue Spätverbindungen um 0:37 und 1:37 Uhr nach Neumünster.Zwischen Kiel und Lübeck sollen ab sofort ausschließlich neue Akkutriebwagen fahren. Dadurch können Züge der Linie RE 83 regelmäßig in Ascheberg, Kreis Plön, halten. Damit wird Ascheberg halbstündlich in Richtung Lübeck und Kiel angebunden.Auf den Strecken der AKN ist es wegen Bauarbeiten bereits im August zu größeren Veränderungen im Fahrplan gekommen. Die derzeitigen Fahrpläne bleiben bis August 2024 bestehen. Für die nächste Bauphase ab August 2024 werden dann neue Fahrpläne bekannt gegeben. Die Linie A2 der AKN fährt ab sofort durchgehend von Norderstedt Mitte, Kreis Segeberg, über Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, nach Neumünster. Die Züge der Linie A1 fahren wegen der Bauarbeiten an Werktagen nur zwischen Burgwedel, Niedersachsen, und Ulzburg Süd durchgehend im 20-Minuten-Takt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist zwischen Burgwedel und Hamburg-Eidelstedt eingerichtet.Die S-Bahnen zwischen Hamburg und Wedel bzw. Pinneberg werden unter der Woche verlängert. Außerdem fahren die S-Bahnen mit Inkrafttreten des neuen Fahrplans alle über die Haltestelle Jungfernstieg. Mit dem überarbeiteten Bahnnetz sollen die verschiedenen Angebote besser aufeinander abgestimmt sein, erklärt Rainer Vohl, Sprecher des HVV auf NDR-Anfrage. Dadurch könnten Umstiege effektiver und einfacher werden.Von Trittau, Kreis Stormarn, fährt künftig ein neuer Expressbus der Linie X33 nach Hamburg-Billstedt. Dort gibt es Anschluss an die U-Bahn-Linie 2. Die Linie X33 fährt alle 60 Minuten und verkürzt die Fahrtzeit um etwa die Hälfte von mehr als einer Stunde auf 33 Minuten, denn der Bus fährt ab sofort über die Autobahn. Auch im Kreis Pinneberg kommt eine neue Expressbuslinie. Die Linie X99 verbindet die S-Bahn-Station Wedel mit Uetersen und Elmshorn an Werktagen zwischen 5 und 20 Uhr im Stundentakt.