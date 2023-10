Stand: 02.10.2023 08:51 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Flensburger Schiffbaugesellschaft und Nobiskrug in Rendsburg - wie geht's weiter?

Die 600 Mitarbeiter der Flensburger Schiffbaugesellschaft und der Nobiskrug in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) warten noch immer auf ihr Gehalt für September. Beide Unternehmen gehören zum Konzern des Investors Lars Windhorst. Ein FSG-Sprecher erklärte am Freitag auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein, dass die Löhne und Gehälter selbstverständlich gezahlt werden. Der Flensburger SSW Bundestagsabgeordnete Stefan Seidler fordert unterdessen ein Eingreifen der Bundesregierung. Die Flensburger hätten mehr als genug von Lars Windhorst, so Seidler. Erst vor einem Monat waren Teile der Krankenversicherungsbeiträge verspätet gezahlt worden. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2023 08:30 Uhr

Schleswig: Neues Stadtviertel "Schlie Leven"

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) entsteht "Auf der Freiheit" ein neues Stadtviertel. Zum Start des zweiten Bauabschnitts von "Schlie Leven" wurde am Freitag an der Baustelle gefeiert. Eine Investorengruppe steckt nach eigenen Angaben bis 2030 insgesamt rund 800 Millionen Euro in das ehemalige Kasernengelände direkt an der Schlei. Eine 90 Quadratmeter Wohnung am Wasser kostet rund 500.000 Euro. Schleswigs Bürgermeister Stephan Dose (SPD) verweist auf den sozialen Wohnungsbau in dem neuen Stadtteil: "Wir haben in den B-Plänen verankert, dass es eine Quote von mindestens zehn Prozent für geförderten Wohnraum geben wird. Es werden hier 1.200 Wohneinheiten in jeglicher Qualität entstehen und mindestens 120 im geförderten Bereich, eher noch mehr." | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2023 08:30 Uhr

