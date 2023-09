Stand: 29.09.2023 09:04 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Bauprojekt in Schleswig geht in neue Phase

in Schleswig beginnt am Freitag der zweite Bauabschnitt für das Bauprojekt "Schlie Leven". Eine Investorengruppe investiert dort bis 2030 rund 700 Millionen Euro. In dem neuen Stadtviertel "Auf der Freiheit", einem ehemaligen Bundeswehrstandort direkt an der Schlei, entstehen 1.200 Wohneinheiten. Darunter sind auch 120 Sozialwohnungen, wie Schleswig Bürgermeister (SPD) erklärt: "Das ist ein Quartier für jung bis alt. Zudem ist es ein sehr nachhaltiger Stadtteil." | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2023 08:30 Uhr

Sinfonieorchester kündigt angeklagtem Musiker

Das Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester hat einem wegen versuchten Mordes angeklagten Musiker jetzt gekündigt. Laut Anklage soll der 62-Jährige vor einem Jahr in einem Seniorenheim in Hannover Rattengift in Lebensmittel seiner 93 Jahre alten Mutter gemischt haben. Einige Tage später soll er zwei Orchesterkollegen auf einer Konzertreise einen Knoblauchdip mit dem Gift gereicht haben. Der Mann gab vor Gericht zu, das Gift besorgt zu haben, um einem Kollegen zu schaden. Er behauptet aber, er habe es nicht benutzt. Die Opfer erlitten Blutgerinnungsstörungen. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2023 08:30 Uhr

Tag des Katastrophenschutzes in Harrislee

Am Samstag geben Einsatzkräfte einen Einblick in ihre Arbeit. Beim "Tag des Katastrophenschutzes" in Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) sind unter anderem Kräfte der Feuerwehren, des Deutschen Roten Kreuzes, des Malteser Hilfsdienstes und des Technischen Hilfswerkes dabei. Innenstaatssekretär Jörg Sibbel (CDU) ist ebenfalls vor Ort, er sagte: "Es geht um ein spannendes Programm, es geht um die Betreuung von Verletzten, mobile Arztpraxis und die Ortung von Verschütteten mit Hunden, ein Tag für die ganze Familie." Der Katastrophenschutztag auf dem Oxer in Harrislee beginnt um 10 Uhr. Der Eintritt ist frei. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2023 08:30 Uhr

Flensburg: Geldautomatensprengung am Fördepark

Unbekannte haben in der Nacht Geldautomaten am Flensburger Einkaufszentrum Fördepark gesprengt. Nach Polizeiangaben wurde die Leitstelle gegen 2:30 Uhr informiert. Weitere Einzelheiten sind nicht bekannt. Das Landeskriminalamt ermittelt nun. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2023 08:00 Uhr

