Schleswigs neuer Stadtteil an der Schlei wächst Stand: 29.09.2023 18:38 Uhr Die Arbeiten im neuen Stadtteil "Schlie Leven" in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) kommen voran. Nach dem ersten Spatenstich vor zwei Jahren geht es jetzt mit dem zweiten Bauabschnitt weiter.

Die Investorengruppe steckt bis 2030 nach eigenen Angaben rund 800 Millionen Euro in das Projekt. In dem Stadtviertel "Auf der Freiheit" – einem ehemaligen Kasernenstandort - entstehen 1.200 Wohneinheiten. Schleswigs Bürgermeister Stephan Dose (SPD) spricht von einem neuen Stadtteil, der neben Wohnen am Wasser auch eine moderne Infrastruktur bietet. Dazu gehören Kitas, Gastronomie, Naherholungsflächen und auch ein Kulturhaus. Laut Dose werden mindestens zehn Prozent der Wohnungen als sozialer Wohnungsbau gefördert. "Es geht hier nicht nur um Luxuswohnungen", sagt der Bürgermeister. Trotzdem hat das Wohnen direkt am Wasser seinen Preis. Aktuell werden 90-Quadratmeter-Wohnungen für rund 500.000 Euro angeboten.

Nachhaltige Energieversorgung

Das neue Viertel wird von den Stadtwerken SH mit einem sogenannten LowEx-Wärmenetz ausgestattet. Statt mit bis zu 80 Grad wie bei herkömmlichen Fernwärmenetzen, werden die Neubauten mit einer Vorlauftemperatur von maximal 45 Grad versorgt. "Hier werden bis zu 80 Prozent CO2 eingespart", freut sich Schleswigs Bürgermeister Stephan Dose. Zur Energiegewinnung sollen Großwärmepumpen und auch Photovoltaik-Anlagen eingesetzt werden.

