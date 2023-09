Stand: 28.09.2023 09:25 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Husumer Filmtage beginnen

Heute starten die 38. Filmtage in Husum (Kreis Nordfriesland). Insgesamt 27 Filme werden in den kommenden sieben Tagen im Kino Center Husum gezeigt. Das Schwerpunktthema ist dieses Mal "Chöre im Film". Daher werden während der Filmtage mehrmals Chöre im Kinosaal auftreten. Außerdem wird der Dokumentarfilm "Heaven can wait - wir leben jetzt" von Sven Halfar präsentiert, der die Geschichte eines Hamburger Seniorenchors erzählt. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2023 08:30 Uhr

Versteigerung eines Charity Boards für den guten Zweck

Ein Charity Board der Air Defender-Aktion im Juni in Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) und Hohn (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist für einen guten Zweck versteigert worden. Die Spendensumme beläuft sich auf 9.595 Euro. Der Erlös geht an den "Förderkeis für Krebskranke und Jugendliche Kiel". Auf dem Board haben hochrangige Persönlichkeiten aus Politik und Militär unterschrieben. Mit dabei sind unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz, Verteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD), NATO Generalsekretär Jens Stoltenberg und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Im Juni nahmen mehr als 20 Nationen an der größten Luftwaffenübung in der Geschichte der NATO teil. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2023 08:30 Uhr

Jahresausstellung der Flensburger Hochschule

Die Hochschule in Flensburg zeigt einmal im Jahr die besten Semesterarbeiten ihrer Studierenden im Bereich Film, Design und Informatik. Die Ausstellung ist heute von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Zusätzlich gibt es Kurzvorträge und die Möglichkeit, die Labore anzuschauen. Desweiteren werden auch Kinofilme gezeigt. Das Programm ist auf der Internetseite der Hochschule zu finden. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.09.2023 | 08:30 Uhr