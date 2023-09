Stand: 25.09.2023 08:54 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

A7: Einschränkungen aufgrund von Bohrungen

An der A7 zwischen den Anschlussstellen Schleswig-Jagel und Owschlag finden in dieser Woche Bohrungen statt. Um die Sanierung der Strecke vorzubereiten, will sich die Autobahn GmbH zunächst ein genaues Bild vom Untergrund machen, indem sie Bohrkerne entnehmen lässt. Die Arbeiten laufen täglich zwischen 9 und 15 Uhr. Für den Verkehr steht in beide Richtungen jeweils mindestens ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Sanierung Wikingeck: Segelschule muss geräumt werden

Ab Oktober beginnt die Sanierung des Wikingecks in Schleswig. Deshalb muss auch der Verein Segelschule Schlei seine 13 Liegeplätze räumen. Die dazugehörige Hütte, die als Materiallager und Treffpunkt dient, wird abgerissen. Als Ersatz dafür stehen am Südhafen nur Liegeplätze für drei Motorboote und fünf Jollen bis Mitte 2026 bereit, berichtet Ulrich Küter vom Segelschul-Verein. Laut Küter ist die Zukunft ungewiss. Der Segelschule Schlei e.V. wünscht sich nun einen Runden Tisch mit Stadt und Kreis, um über mögliche Hilfen zu sprechen.

Flensburg: Neue Grünfläche in der Stadt

Von heute an legt das Technische Betriebszentrum (TBZ) in Flensburg eine neue ökologische Grünfläche an. Diese befindet sich zwischen der Ringstraße, dem Bahndamm und dem angrenzenden Sportplatz. Das TBZ will dort nach eigenen Angaben das vorhandene Feuchtbiotop vergrößern, einen neuen Knick sowie eine Wiese mit regionalem Saatgut anlegen und mehrere insektenfreundliche Gehölzinseln pflanzen. Die Fläche wird dem Ökokonto der Stadt gutgeschrieben, mit dem bauliche Eingriffe an anderen Orten ausgeglichen werden.

