Air Defender 23: Großübung simuliert Angriff auf Rostocker Hafen Stand: 07.06.2023 11:01 Uhr Deutschland bereitet sich auf die größte militärische Luftübung seit Bestehen der NATO vor. In Mecklenburg-Vorpommern wird "Air Defender" voraussichtlich für vermehrten Fluglärm sorgen, vor allem in der Region Rostock.

Neun Tage soll das Manöver dauern, vom 12. bis 23. Juni, 2.000 Flüge sind insgesamt geplant. Vor allem im Luftraum über Rostock und der Ostsee wird starker Betrieb erwartet. Bis zu 60 Maschinen könnten zeitgleich dort im Einsatz sein. Sie werden die Verteidigung im Falle eines Angriffs auf den Rostocker Hafens und kritische Infrastruktur in der Ostsee simulieren. Auch vom Flughafen Rostock-Laage sollen Flugzeuge starten. Am Vormittag informierte die Luftwaffe in Berlin über Einzelheiten der Übung.

Air Defender 2023: Übung seit 2018 in Planung

Die Planungen für die multinationale Übung mit 10.000 Soldatinnen und Soldaten und mehr als 220 Flugzeugen aus insgesamt 25 Nationen laufen bereits seit 2018. Seitens der Bundeswehr wird immer wieder betont, "dass es eine von Deutschland initiierte und geführte Übung ist und keine der NATO". Der zeitliche Vorlauf macht außerdem deutlich, dass die Operation nicht als Reaktion auf Putins Krieg geplant war. Bundesweit gibt es drei Hauptdrehkreuze: Jagel/Hohn in Schleswig-Holstein, Lechfeld in Bayern und den Fliegerhorst Wunstorf in Niedersachsen.

