Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Flensburg: Unfall mit Notarzt-Einsatzwagen

Auf der Flensburger Osttangente ist es am Dienstag zu einem Zusammenstoß von einem Pkw mit einem Notarzt-Einsatzwagen gekommen. Bei dem Unfall wurde der Autofahrer leicht verletzt. Nach Angaben der Rettungsleitstelle war der Notarzt mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Der Fahrer eines Kleinwagens nahm die Signale offenbar nicht wahr und prallte in den Notarztwagen. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2023 08:30 Uhr

"Safe Abortion Day" auch in Flensburg

Das Thema Abtreibung steht am Donnerstag im Mittelpunkt eines Aktionstages. Auch in Flensburg finden unter dem Motto "Mein Körper - meine Entscheidung" einige Veranstaltungen statt. Jane Jöns von Pro Familia sagte: "Der Safe Abortion Day ist ein internationaler Aktions- und Protesttag. Wir setzten uns ein für sichere Schwangerschaftsabbrüche." Laut Jöns finden in über 80 Städten in Deutschland Aktionen statt. In Flensburg wird es am Nachmittag einen Informationsstand am Willy-Brandt-Platz geben. Ab 19 Uhr gibt es in der Norder 147 einen preisgekrönten Film zum Thema. Das Thema ist nicht nur am Aktionstag in der Region präsent, denn durch die Fusion der Flensburger Krankenhäuser werden Abtreibungen künftig in der neuen Klinik, wegen des Widerstands der katholischen Kirche, wohl nicht mehr möglich sein. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2023 08:30 Uhr

