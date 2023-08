Stand: 28.08.2023 09:00 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Wohnmobil in Flensburg ausgebrannt

Am Sonntagnachmittag ist am Rand des Citti-Markt-Parkplatzes in Flensburg ein Wohnmobil ausgebrannt. Es entwickelte sich starker Rauch. Weitere Autos wurden dabei nicht beschädigt. Die Besitzer aus den Niederlanden kamen nach Angaben der Rettungsleitstelle erst später zurück. Sie wurden anschließend betreut. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2023 08:30 Uhr

Dansk Folkeparti tagt nicht in Flensburg

Nach der Absage in Flensburg tagen die sieben Mitglieder der Dansk Folkeparti im Hotel Alsik in Sonderburg, berichtet Danmarks Radio. Zunächst sollte das Treffen im Hotel James in Flensburg stattfinden. Aufgrund der Sicherheitslage für Personal und Gäste hat das Hotel die Tagung abgesagt. Es wurden Demonstrationen und Aktionen aus dem linken Spektrum erwartet. Die rechtsgerichtete Dansk Folkeparti war 2015 zweistärkste Kraft in Dänemark, hat aber deutlich an Stimmen verloren. Mehrere Vertreter der Grünen haben die geplante Tagung in Flensburg kritisiert. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2023 08:30 Uhr

Norden-Festival: Veranstalter zieht positive Zwischenbilanz

Zum ersten Wochenende kann der Veranstalter des Norden Festivals in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg), Manfred Pakusius, trotz des wechselhaften Wetters eine positive Zwischenbilanz ziehen. "Bei uns kann man ja viel auch durch die Zelte so erleben, dass man trockenen Fußes wieder nach Hause gehen kann", so Pakusius. Insgesamt kamen an den drei Tagen etwa 10.000 Besucherinnen und Besucher. In den Zelten gibt es unter anderem Lesungen oder auch ein kleines Kino mit Kurzfilmen. Wochenend- und Tagestickets seien noch vorhanden. Für den 8. September sei die Veranstaltung schon recht voll, so Pakusius weiter. Dann findet auf der Schleibühne das NDR Plattdeutsch-Festival der Sendereihe "Hör mal 'n beten to" statt. Das Norden-Festival endet am 10. September. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2023 08:30 Uhr

