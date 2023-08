Stand: 21.08.2023 08:55 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Sperrung der Deichstraße in Husum

Ab heute bleibt in Husum (Kreis Nordfriesland) die Deichstraße für drei Wochen voll gesperrt. Grund sind Bauarbeiten an der Westtangente für einen neuen Bahnübergang und eine neue Kreuzung auf Höhe der Langenharmstraße. Eine Umleitung durch das Stadtgebiet ist nach Angaben der Stadt ausgeschildert. Die Buslinien 1 und 7 sind auch von der Sperrung betroffen. Die Haltestellen "Marktplatz", "Hafen", "Bahnhof" und "Herzog-Adolf-Straße" werden in der Zeit nicht angefahren. Der Geh- und Radweg bleibt im Baustellenbereich frei. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2023 08:30 Uhr

Sportcamp des Kreissportverbandes Schleswig-Flensburg startet

Heute beginnt in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) das elfte Sportcamp des Kreissportverbandes Schleswig-Flensburg. 14 Vereine bieten dort die Möglichkeit, ausgewählte Sportarten auszuprobieren. "Im Sportcamp versuchen wir die 7 bis 14-Jährigen bereits frühzeitig an den Sport und damit auch an lokale Vereine ranzuführen", sagt Alexander Koch vom Organisationsteam. Das Camp endet am 25. August. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2023 08:30 Uhr

A7: Bauarbeiten vor dem Grenzübergang

Die A7 ist von Flensburg-Harrislee bis kurz vor dem Grenzübergang nach Dänemark von heute an nur einspurig befahrbar. Die Autobahn GmbH des Bundes lässt dort nach eigenen Angaben die Fahrbahn erneuern. Autofahrer können in den kommenden vier Wochen an der Anschlussstelle Flensburg-Harrislee zwar von der Autobahn abfahren, das Auffahren Richtung Dänemark ist aber nicht möglich. Autofahrer sollten die Baustelle besonders an den Wochenenden weiträumig umfahren und andere Grenzübergänge wie Krusau oder Padborg nutzen, empfiehlt die Autobahn GmbH. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2023 08:30 Uhr

