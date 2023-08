Stand: 24.08.2023 09:01 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

B200: Schwerer Verkehrsunfall bei Husum

Auf der B200 in der Gemeinde Schwesing bei Husum (Kreis Nordfriesland) hat es in der Nacht zu Donnerstag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Nach Angaben der Polizei kam ein 25-jähriger Mann mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Kehrmaschine, die auf einem Grundstück stand. Laut Polizeisprecher ist durch den Aufprall offenbar der Motor aus dem Auto gerissen worden. Der Mann kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Die Fahrbahn war für zwei Stunden gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2023 08:30 Uhr

Prozess in Flensburg: Vollzugsbeamtin von Häftling verletzt

Vor dem Landgericht Flensburg beginnt heute ein Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Nötigung an einer Justizvollzugsbeamtin. Ein 20-jähriger Inhaftierter soll die Frau in der Jugendanstalt Schleswig bei einem gescheiterten Fluchtversuch im Februar schwer verletzt haben. Der Angeklagte soll die Gefängnismitarbeiterin in seine Zelle gelockt haben, um sie in seine Gewalt zu bringen. Als die Beamtin zu fliehen versuchte, hat der Angeklagte seinem Opfer laut Staatsanwaltschaft Haare herausgerissen und ins Gesicht geschlagen. Später soll er der Frau den Schlüsselbund abgenommen und erneut zugeschlagen haben. Der Angeklagte verbüßt in der Jugendanstalt Schleswig derzeit eine gut zweijährige Haftstrafe wegen Raubes in Tateinheit mit Körperverletzung. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2023 08:30 Uhr

