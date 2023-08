Ermittlern gelingt Schlag gegen Dopingmittel-Händler Stand: 24.08.2023 17:10 Uhr Zoll und Polizei in Deutschland und Dänemark ist ein Schlag gegen eine mutmaßlich illegale Händlergruppe gelungen. Es geht um Potenz-und Dopingsubstanzen im Wert von mehr als 11,5 Millionen Euro.

Die Beamten stellten unter anderem fünf Millionen Tabletten und damit etwa acht Tonnen sicher. Die Händlergruppe soll vor allem Potenz- und Dopingmittel illegal eingeführt und vertrieben haben. Es handele sich hierbei um eine der größten Sicherstellungen von Dopingmitteln in Europa, so der Zoll.

Verdächtige sitzen in Dänemark in U-Haft

Sechs Verdächtige, davon dänische Staatsangehörige, wurden wegen des Verdachts des Schmuggels und des Handels großer Mengen Dopingmittel und Potenzmittel festgenommen. Sie sitzen in Dänemark in Untersuchungshaft. Laut des Zollfahndungsamtes in Hamburg wurde bereits seit Monaten ermittelt.

Erste Durchsuchungen im Juni

Bereits am 13. Juni gab es einen länderübergreifenden Einsatz. Bei diesem wurden von 160 Einsatzkräften mehrere Objekte in Dänemark und Norddeutschland durchsucht. "Die Tätergruppierung nutzte unter anderem die dänisch-deutsche Grenze, um das Entdeckungsrisiko beim Transport zu verringern", so die Ermittler.

Mittel kamen vermutlich aus Drittländern

Wie die Beamten erklärten, kamen die illegal importierten Präparate vermutlich aus Drittländern und wurden dann über den freien Warenverkehr der EU in Dänemark, Deutschland und in anderen Ländern Europas verkauft. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Gruppe bereits seit Jahren mit den illegalen Mitteln handelt.

