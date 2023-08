Stand: 15.08.2023 09:54 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Immer mehr Menschen sind auf Sozialkaufhäuser angewiesen

Immer mehr Menschen in Schleswig-Holstein sind auf Sozialkaufhäuser angewiesen. Das gemeinnützige Kaufhaus Marli in Lübeck hat etwa 40 Prozent mehr Kunden und ins Sozialkaufhaus Neumünster kommen gut ein Drittel mehr als noch vor dem Krieg in der Ukraine - insgesamt sind das jetzt 5.000 Menschen pro Monat. Auch im Sozialkaufhaus Mehrwert in Flensburg ist die Nachfrage sprunghaft angestiegen. Als Grund sehen die Betreiber der Einrichtungen vor allem die durch den Krieg gestiegenen Lebenshaltungskosten. Insgesamt gibt es in Schleswig-Holstein etwa 40 Sozialkaufhäuser. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2023 08:30 Uhr

Schwerer Unfall mit Trecker in Humptrup

Eine 19 Jahre alte Beifahrerin ist bei einem Unfall mit einem Traktor in Humptrup im Kreis Nordfriesland ums Leben gekommen. Die gleichaltrige Fahrerin des Wagens schwebt nach Angaben der Leitstelle in Lebensgefahr. Der Unfall passierte am Montagnachmittag an einer Kreuzung. Der Traktorfahrer hatte das Auto demnach offenbar übersehen und der Wagen geriet unter den Traktor. Der Treckerfahrer blieb unverletzt. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2023 08:30 Uhr

Schleswig: Sanierung Wikingturm

Es geht keine Gefahr mehr von herabfallenden Fassadenteilen am Schleswiger Wikingturm (Kreis Schleswig-Flensburg) aus. Nach Angaben eines Sprechers sind die losen Platten jetzt verschraubt. Der überdachte Schutzgang zum Turm kann nach fast einem Jahr abgebaut werden. Jan Braun ist Sprecher der Eigentümergemeinschaft und selbst Bauingenieur. Er betont, dass nichts heruntergefallen sei. Doch es gebe noch einiges zu tun: "Wir werden den Zustand der Fassade mit einer Drohne feststellen. Wenn wir schon die Fassade öffnen, wollen wir auch energetisch was tun." | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2023 08:30 Uhr

Offtec: Qualifizierung für Solartechnik und E-Fahrzeug-Umbau

Das Unternehmen Offtec in Enge-Sande (Kreis Nordfriesland) entwickelt jetzt Fortbildungs-Einheiten für Elektriker im Umgang mit Solartechnik und für Kfz-Mechaniker. So sollen sie lernen, wie sie Diesel-Busse und Lkw zu Elektrofahrzeugen umbauen können. Vor einem Jahr hatte Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) dafür einen Förderbescheid überreicht. Auch die EU gibt einen Zuschuss. Zunächst wurde bei mehr als 40 Firmen abgefragt, welche Kenntnisse generell fehlen. Im Herbst beginnt nun der erste Kurs auf dem Greentec-Campus. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2023 08:30 Uhr

