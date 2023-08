Stand: 14.08.2023 09:08 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Schleswig: Zufahrt zum Kreishaus-Parkplatz gesperrt

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) ist anderthalb Wochen lang die übliche Zufahrt zum großen Kreishaus-Parkplatz gesperrt. Besuchende und Mitarbeitende können aufgrund von Kanalarbeiten nicht die Windallee befahren, sondern müssen von hinten durch den Thiessenweg fahren. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2023 08:30 Uhr

Straßensanierung in Jübek

In den kommenden beiden Wochen wird die gesamte Ortsdurchfahrt in Jübek (Kreis Schleswig-Flensburg) saniert. Tagsüber können die Pkw die Baustelle langsam passieren. In der kommenden Woche von Montag bis Donnerstag ist die Ortsdurchfahrt abends und nachts vollgesperrt. Hiervon kann auch der Busverkehr betroffen sein. In weiteren Abschnitten soll später auch die gesamte Landesstraße von Espertoft über Jübek nach Gammelund inklusive Rad- und Gehwegen saniert werden. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2023 08:30 Uhr

Shelter-Festival in Eggebek will wachsen

Am Wochenende hat das Shelter-Festival in Eggebek (Kreis Schleswig-Flensburg) auf dem ehemaligen Militärflugplatz MFG2 der Marine zahlreiche Gäste angelockt. Trotz des kräftigen Regens am Sonnabend konnte in einem ehemaligen Hangar im Trockenen mit Bands wie Extrabreit, Fool's Garden und New Model Army gefeiert werden. Nur die Stände waren im Freien aufgebaut. Organisator Malte Jochimsen hat schon Pläne für das nächste Jahr. "Wir planen tatsächlich links neben dem Shelter eine Open-Air-Bühne. Wir wollen versuchen, Dauerleitungen zu legen, dass man die Infrastruktur schon mal ein bisschen besser von vorneherein aufstellt." Auch für ein Camping-Bereich soll im nächsten Jahr gesorgt werden, so Jochimsen weiter. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2023 08:30 Uhr

