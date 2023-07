Stand: 31.07.2023 09:44 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Ausbildungsstart: Tausende Stellen unbesetzt

IHK und Handwerkskammern in Schleswig-Holstein werben um Ausbildungen nach der Schule. Denn die Betriebe im Land suchen händeringend Nachwuchs. Zum heutigen Ausbildungsstart sind landesweit Tausende Lehrstellen unbesetzt. In vielen Berufsfeldern haben Schulabsolventen aktuell gute Aussichten auf einen Ausbildungsplatz - insbesondere im Handwerk, zum Beispiel für Sanitär, Heizung, aber auch in Bäckereien und Fleischereien. Allein in den Lehrstellenbörsen der beiden Handwerkskammern Lübeck und Flensburg sind derzeit noch mehr als 1.000 freie Ausbildungsplätze zu finden. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2023 11:00 Uhr

Vollsperrung Bistoft Satrup

Vom 7. August an ist die Landesstraße 23 zwischen dem Ortsausgang Bistoft und dem Ortseingang Satrup (beide Kreis Schleswig-Flensburg) voll gesperrt. Der Grund: die Straße und der Radweg werden erneuert, teilt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein LBV.SH mit. Polizei und Rettungsdienste im Einsatz können an der Baustelle vorbeifahren. Sollten Anlieger ihre Grundstücke nicht erreichen können, wird das vorher von der Baufirma über Wurfzettel mitgeteilt, sagt das LBV.SH. Die Umleitung für Räder und Autos ist ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2023 08:30 Uhr

Sylt: Fazit Deutsche Windsurfmeisterschaften

Nach sechs Tagen sind am Sonntag auf Sylt die Deutschen Meisterschaften im Windsurfen zu Ende gegangen. Der Veranstalter spricht von perfekten Windbedingungen - alle drei Disziplinen konnten ausgetragen werden - das sei nicht selbstverständlich. Häufig weht bei den Surfcups auf Sylt (Kreis Nordfriesland) zu wenig Wind, so dass einige Disziplinen nicht gefahren werden können. Die Titel "Deutscher Meister" haben sich dieses Mal ausschließlich Kieler gesichert. Nach Angaben des Veranstalters haben über die sechs Tage verteilt rund 100.000 Menschen die Deutschen Meisterschaften auf Sylt besucht. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2023 08:30 Uhr

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

