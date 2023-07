Stand: 28.07.2023 08:55 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Protestcamper auf Sylt müssen Kurtaxe zahlen

Die Kurtaxenpflicht auf Sylt gilt auch für die Protestcamper in Tinnum (Kreis Nordfriesland). Das hat die Gemeinde am Donnerstagabend mitgeteilt. Das Camp der Protestgruppe "Aktion Sylt" ist am Montag auf die Insel zurückgekehrt. Die Kurabgabe auf Sylt beträgt 3,70 Euro pro Tag und Person. Das Protestcamp ist bis zum 20. August angemeldet. Für den gesamten Zeitraum kämen auf die Teilnehmer also jeweils Kosten in Höhe von gut 100 Euro zu. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2023 08:30 Uhr

Lindaunisbrücke bleibt auch für Fußgänger gesperrt

Die Eröffnung der provisorischen Fußgängerbrücke über die Schlei bei Lindaunis im Kreis Schleswig-Flensburg verzögert sich bis zum Jahresende. Die Behelfsbrücke kann nach Angaben der Deutschen Bahn nicht wie geplant im August fertiggestellt werden. Die marode Klappbrücke bei Lindaunis ist bereits seit März auch für Fußgänger und Radfahrer gesperrt. Die Bahn begründet die Verzögerungen beim Bau der Behelfsbrücke unter anderem mit besonders komplizierten Baubedingungen. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2023 08:30 Uhr

Neue Rangerin in Listland auf Sylt

Im Listland auf Sylt im Kreis Nordfriesland gibt es jetzt eine Rangerin. Das streng geschützte Gebiet im Norden der Insel gehört einer Erbengemeinschaft. Diese will mit der neuen Stelle unter anderem die dort weidenden Schafe vor Hunden beschützen. Stella Kinne ist die neue Listland-Rangerin: "Normalerweise gibt es hier die Leinenpflicht. Leider halten sich da nicht alle dran. Dadurch haben wir jedes Jahr verletzte und auch gerissene Schafe und Lämmer", so Kinne. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2023 08:30 Uhr

Instandsetzung Fahrbahn zwischen Sonnebüll und Abfahrt Joldelund

Seit Freitagmorgen wird die beschädigte Fahrbahn der L12 zwischen dem dänischen Sonnebüll und der Abzweigung nach Joldelund ausgebessert. Das hat der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) mitgeteilt. Zwischen voraussichtlich 6 Uhr und 20 Uhr ist die Strecke heute voll gesperrt. Polizei, Rettungsdienste im Einsatz und Linienbusse dürfen an der Baustelle vorbeifahren. Anlieger müssen mit Einschränkungen rechnen, wenn sie auf ihre Grundstücke wollen. Die Umleitung über die K46 nach Drelsdorf (Kreis Nordfriesland) ist ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2023 16:30 Uhr

