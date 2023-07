Stand: 17.07.2023 09:09 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Einsatzreiches Wochenende für Feuerwehren

Die Feuerwehren mussten am vergangenen Wochenende im Norden des Landes mehr als 40 Mal ausrücken um Sturmschäden zu beseitigen. Verletzt wurde niemand. Laut Feuerwehr handelte es sich bei vielen Einsätzen um vollgelaufene Keller oder abgeknickte Bäume. Allein in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag zählte die Leitstelle 28 Einsätze in den Kreisen Nordfriesland, Schleswig-Flensburg und in der Stadt Flensburg. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2023 08:30 Uhr

Seenotrettung auf der Schlei

Auf der Schlei bei Schleswig ist am Sonntagmorgen ein Sportkatamaran gekentert. Dabei sind laut der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) zwei Männer bei Windböen von bis zu 61 Kilometern pro Stunde vom Katamaran gefallen. Anschließend konnte sich einer wieder auf das Boot retten, der zweite Mann trieb im Wasser und versuchte vergeblich, das Schleiufer zu erreichen. Nach rund 15 Minuten waren die Einsatzkräfte der DGzRS mit einem Boot vor Ort. Sie konnten die beiden Männer unverletzt an Bord nehmen. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2023 08:30 Uhr

Tierschutzzentrum in Kappeln feiert Jubiläum

Das Tierschutzzentrum Weidefeld in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) hat am Wochenende seinen 20. Geburtstag gefeiert. Die Einrichtung des Deutschen Tierschutzbundes gilt als die größte ihrer Art in Norddeutschland. Unter den 300 bis 500 Tieren, die dort leben, sind auch viele exotische Arten. Leiterin Katrin Umlauf sagte: "Unsere Arbeit macht wichtig, dass wir den Tieren helfen, die in Not geraten, die woanders schwierig unterkommen. Also zum Beispiel eben Exoten wie Schlangen. Wir haben aber auch Bären hier. Das sind alles Tiere, die normalerweise keine Bleibe finden, wenn sie in Not geraten." | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2023 08:30 Uhr

Straßensperrungen in Schleswig und Flensburg

Von Montag an sind zwei wichtige Durchgangsstraßen im Norden des Landes gesperrt. So ist in Flensburg-Weiche der Ochsenweg bei der Bahnunterführung voll gesperrt. Dort werden bis voraussichtlich bis zum 25. August Fernwärmerohre saniert. Außerdem ist in Schleswig die Bismarckstraße aufgrund eines Rohrbruches und Asphaltarbeiten teilweise gesperrt, die Sperrung soll bis zum 28. August bestehen. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2023 08:30 Uhr

