Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

In Husum (Kreis Nordfriesland) ist am Sonntagabend eine Garage niedergebrannt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das direkt angrenzende Wohnhaus verhindern. Drei Wehren waren im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2023 08:30 Uhr

Die Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer im Landesteil Schleswig machen sich bereit für die Sommerferien: Flensburgs DLRG-Vorsitzender Thorsten Brocks sieht die DLRG für die ersten drei Wochen der Ferien in Schleswig-Holstein gut aufgestellt. "Für die letzten drei dürfen sich gern noch Gruppen, aber auch einzelne Personen melden, die Lust haben, an unseren Stränden mitzuwirken, um eine sichere Zeit am Strand zu genießen." Durch die fehlende Schwimmausbildung während der Corona-Pandemie fehlt es laut Brocks an Rettungsschwimmerinnen und -schwimmern. Am Wochenende sind bereits die ersten Urlauberinnen und Urlauber aus Nordrhein-Westfalen angereist, dort haben die Ferien bereits begonnen. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2023 08:30 Uhr

In Sieverstedt im Kreis Schleswig-Flensburg ist am Sonntag eine Scheune komplett niedergebrannt. Die Feuerwehr konnte das Feuer nach eigenen Angaben schnell löschen. Die mehr als 80 freiwilligen Helferinnen und Helfer verhinderten außerdem, dass an den Fröruper Bergen ein Waldbrand ausbricht. Die Fläche rund um die abgebrannte Scheune wurde noch bis in den Abend bewässert. Die Brandursache ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2023 08:30 Uhr

In der Flensburger Bismarckstraße sind am Sonntag zwei Fahrgäste eines Linienbusses leicht verletzt worden. Der Fahrer musste laut Polizei auf Höhe der Goetheschule eine Vollbremsung machen, weil vor ihm ein Auto abbog. Mehrere Fahrgäste stürzten. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2023 08:30 Uhr

