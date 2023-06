Scheunenbrand in Sieverstedt griff auf Wald über Stand: 25.06.2023 17:23 Uhr Die Feuerwehr hat einen Scheunenbrand im Kreis Schleswig-Flensburg am frühen Sonntagnachmittag schnell löschen können. Die Flammen breiteten sich auch auf einen benachbarten Wald aus.

Von der Scheune, die zuerst gebrannt hatte, ist inzwischen nicht mehr viel übrig. Die Besitzer des zugehörigen Bauernhofes wählten den Notruf laut Rettungsleitstelle am Sonntag um 15.45 Uhr. Keine 45 Minuten später sei die Scheune in der Straße "Zum Kieswerk" gelöscht gewesen. In dem Gebäude waren lediglich Gartengeräte und Sperrmüll gelagert, hieß es weiter. Bei dem Brand sei niemand verletzt worden.

Flammen griffen auf benachbartes Waldstück über

Während der Löscharbeiten an der Scheune griffen die Flammen allerdings auch auf ein benachbartes Waldstück über, erklärte die Feuerwehr weiter. Eine Fläche zwischen 200 und 300 Quadratmetern habe zwischenzeitlich in Flammen gestanden. Rund zehn Feuerwehren mit etwa 80 Einsatzkräften konnten Schlimmeres verhindern, hieß es weiter. Kurz nach 17 Uhr war das Feuer im Wald aus. Anschließend sei die Fläche weiter bewässert worden, um ein Wiederaufflammen zu verhindern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.06.2023 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg