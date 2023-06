Stand: 13.06.2023 09:30 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Verkehrsunfall in Vollstedt

In Vollstedt im Kreis Nordfriesland ist am Abend ein Motorradfahrer mit einem Traktor zusammengestoßen. Laut Polizei musste ein Rettungshubschrauber den Mottorradfahrer in ein Krankenhaus bringen. Er schwebe aber nicht in Lebensgefahr, heißt es. Wie es zu diesem Unfall kommen konnte, ist noch nicht geklärt. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2023 08:30 Uhr

Flensburg: Polizei warnt vor Trickbetrügern

Die Polizei warnt in Flensburg vor Trickbetrügern, die sich als Mitarbeiter einer Immobilienverwaltung ausgeben. Laut Polizei klingelten vergangenen Donnerstag zwei Männer in der Nordstadt an einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Nachdem sie kurz ihre Ausweise vorzeigten, verwickelten sie das ältere Ehepaar in ein Gespräch - einer der Beiden überprüfte dann angeblich die Wasserleitungen. Als die Männer wieder gegangen waren, bemerkte das Ehepaar, dass ein Portemonnaie fehlte und rief die Polizei. Die Tatverdächtigen sind laut Polizei etwa 40 Jahre, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, schlank, trugen Hemd und Sakko und sprachen hochdeutsch. Hinweise bitte an die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2023 08:30 Uhr

Störche leiden unter Trockenheit

Die langanhaltende Trockenheit wird in Schleswig-Holstein zunehmend zu einem Problem. Nicht nur die Pflanzen leiden unter der Dürre, auch die Tiere: Die Störche brauchen dringend Regen, um Futter zu finden. Deshalb stellt Stephan Struwe von der Storchenpflegestation in Erfde im Kreis Schleswig-Flensburg zurzeit große Bottiche mit Wasser auf. Außerdem füttert der Storchenpfleger auch mit Fischen zu. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2023 08:30 Uhr

