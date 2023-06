Stand: 01.06.2023 08:57 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Geldautomat in Gelting gesprengt

In Gelting im Kreis Schleswig-Flensburg ist in der Nacht zu Donnerstag ein Geldautomat gesprengt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben sich der oder die Täter gegen 3 Uhr an dem Automaten in der Straße Norderholm zu schaffen gemacht. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter ohne Beute flüchteten. Wie hoch der entstandene Schaden ist, muss noch geklärt werden. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2023 08:30 Uhr

Aquarell "Sommertag" ist zurück in Flensburg

Die Städtischen Museen haben mit Unterstützung des Flensburger Kunstvereins das Aquarell "Sommertag" des Expressionisten Erich Heckel ersteigert. Das Bild wird von Donnerstag an in der Flensburger Ausstellung gezeigt. Michael Fuhr, Direktor der städtischen Museen sagte: "Das Bild ist 1935 an der Flensburger Förde gemalt worden, es stellt auch die Flensburger Förde dar." Laut Fuhr hat das Bild eine kleine Weltreise von New York über Arizona, Berlin und Hamburg nach Flensburg hinter sich. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2023 08:30 Uhr

"Jazz goes Föhr" startet

Auf der Nordseeinsel Föhr startet am Donnerstag um 17 Uhr das Festival "Jazz goes Föhr". Bis Sonnabend werden sechs Konzerte stattfinden, die meisten davon sind kostenlos. Die Sprecherin Anna Preißler sagte zu dem Programm: "Dieses Jahr haben wir zwei Gruppen, die für ganz besondere Jazzerlebnisse auf der Insel sorgen: Das sind einmal die Krajenski 4, die vierköpfige Jazz-Formation um Lutz Krajenski. Und das Highlight am Freitag ist das Konzert von Stephan Gwildis mit seinem Jazz-Trio." | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2023 08:30 Uhr

