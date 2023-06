Geldautomat in Gelting gesprengt - Täter auf der Flucht Stand: 01.06.2023 14:52 Uhr In Gelting im Kreis Schleswig-Flensburg ist in der Nacht zum Donnerstag ein Geldautomat gesprengt worden. Die Ermittler gehen von mindestens einem Täter aus. Geld wurde nach ersten Erkenntnissen aber nicht erbeutet.

Gegen 3 Uhr hatte es in der Straße Norderholm in Gelting (Kreis Schleswig-Flensburg) nahe der B199 einen lauten Knall gegeben, so die Polizei. Verwendet wurde fester Sprengstoff, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes. Der Geldautomat wurde damit zerstört, aber offenbar nicht der Tresor: Laut Polizei wurde die Geldkassette nicht beschädigt, die Täter gingen also wohl leer aus.

Täter weiter auf der Flucht

Eine Person soll bei der Flucht von einem Anwohner beobachtet worden sein. Am Vormittag suchte die Polizei mit sogenannten Mantrailer-Hunden nach einer Spur der Täter. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Nach Angaben des Landeskriminalamtes blieb die Suchaktion allerdings ohne Erfolg. Die Täter sind weiter flüchtig. Wie hoch der durch die Sprengung entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest.

Gelting als Tatort ungewöhnlich

Der Vorfall gilt als ungewöhnlich. Sprengungen von Automaten in Schleswig-Holstein wurden bisher häufig in der Nähe von Autobahnen beobachtet. Vermutlich, um Fluchtmöglichkeiten zu haben. Gelting liegt aber 40 Kilometer von der A7 entfernt.

