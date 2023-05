Stand: 31.05.2023 09:57 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Erste Kampfjets kommen nach Jagel

Auf dem Militärflugplatz in Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) erwartet die Bundeswehr heute die ersten Kampfjets aus den USA für die Übung Air Defender.Am Dienstag landete bereits eine große Transportmaschine. Vom 12. Juni an sind zwei Wochen lang rund 250 Flugzeuge in das Manöver eingebunden. Eine zentrale Rolle spielen die Standorte Jagel, Hohn (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg). "Es ist großartig für uns nach einem Jahr der Planung - und noch länger für unsere deutschen Partner - hier zu sein", sagte Lieutenant Colonel Shannon Vickers von der US Air National Guard. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2023 08:30 Uhr

79-Jähriger stirbt nach Unfall am Langsee

Nach einem Rettungseinsatz im Langsee bei Süderfahrenstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) ist ein 79-jähriger Mann am Dienstag in einer Klinik verstorben. Er war zuvor laut Polizei aus dem See geborgen worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Mann seinem beeinträchtigten Sohn helfen. Dieser sei in den See gelaufen, konnte sich aber selbst ans Ufer retten, so die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2023 08:30 Uhr

A7: Geldtransporter verunglückt

Ein Geldtransporter ist am Dienstagabend auf der A7 zwischen Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) und Flensburg verunglückt. Laut Polizei kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Die zwei Insassen wurden dabei leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Gewichts des gepanzerten Fahrzeugs musste ein Kran den Transporter bergen. Bis Mitternacht war die rechte Fahrspur gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2023 08:30 Uhr

