Air Defender 23: Die ersten Flugzeuge landen in SH Stand: 30.05.2023 20:07 Uhr Optimal vorbereitet sein für das Szenario "NATO-Bündnisfall": Das ist das Ziel der Übung, die mit der Ankunft der ersten Flugzeuge ihre Schatten voraus wirft. Kritik an Air Defender kommt von der Linkspartei.

von Jörn Zahlmann

Die beispiellose Luftoperationsübung Air Defender 23 startet offiziell zwar erst am 12. Juni, doch schon jetzt landen die ersten Flugzeuge auf den Fliegerhorsten Schleswig-Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) und Hohn (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Das erste der rund 250 an Air Defender 23 beteiligten Flugzeuge ist am Dienstag gegen 16.45 Uhr in Jagel angekommen: ein amerikanisches Transportflugzeug des Typs C-17 mit 32 Passagieren und technischem Gerät an Bord. Am Mittwochmorgen sollen auch die ersten Kampfjets aus Amerika in Jagel eintreffen.

Luftwaffen-Großübung mit 25 beteiligten Nationen

Vom 12. bis zum 23. Juni nehmen die beiden Flugplätze Hohn und Jagel eine Schlüsselrolle bei der größten Verlegeübung seit Bestehen der NATO ein. Von hier aus starten die meisten Kampfjets zu gemeinsamen Manövern über Norddeutschland. 25 Nationen beteiligen sich an den Operationen, bei der das Militärbündnis den Bündnisfall probt - also den Fall, das eines der NATO-Mitgliedsländer nach einem Angriff verteidigt werden muss.

Kritik an der Großübung äußerte der verteidigungspolitische Sprecher und stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion Die Linke, Ali Al-Dailami: "Die Vorwärtsstationierung an die Ostflanke der NATO ist das falsche Signal. Ich lehne die Politik der militärischen Drohgebärden und Machtdemonstrationen grundsätzlich ab", teilte der Linken-Politiker mit.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 30.05.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundeswehr