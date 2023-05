Geldtransporter auf A7 umgekippt - zwei Verletzte Stand: 31.05.2023 08:04 Uhr Ein Geldtransporter ist am Abend auf der Autobahn 7 zwischen Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) und Flensburg verunglückt. Die Ursache ist noch unklar. Zwei Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer.

Der Unfall ereignete sich in Höhe Oeversee in Richtung Norden. Das Fahrzeug kam nach Angaben der Polizei ohne Fremdbeteiligung nach rechts von der Fahrbahn der A7 ab und landete auf der Seite im Straßengraben. Der Fahrer wurde schwer verletzt, der Beifahrer leicht. Sie kamen in ein Krankenhaus.

Schwere Bergung des gepanzerten Transporters

Aufgrund des Gewichts des gepanzerten Fahrzeugs musste ein Kran den Transporter bergen. Bis Mitternacht war deshalb die rechte Fahrspur gesperrt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Bei dem Unfall sei kein Geld abhandengekommen, hieß es bei der Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.05.2023 | 08:00 Uhr