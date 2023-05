Stand: 30.05.2023 09:14 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Jagel und Hohn: Luftwaffe erwartet Maschinen aus den USA

Von Dienstag an wird es rund um die Flugplätze Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) und Hohn (Kreis Rendsburg-Eckernförde) lauter als sonst: Die Luftwaffe erwartet die ersten Maschinen aus den USA, die Mitte Juni an der Übung "Air Defender" teilnehmen. Dienstagnachmittag soll das erste Transportflugzeug aus den USA mit Material und Soldaten an Bord ankommen. Weitere Maschinen folgen in den kommenden Tagen, darunter auch große Frachtmaschinen wie die C-17. Am Mittwoch werden die ersten Kampfjets aus den USA in Schleswig-Holstein erwartet. Die Vereinigten Staaten schicken insgesamt mehr als 100 Flugzeuge für das Manöver "Air Defender" nach Europa. Vom 12. Juni an sollen etwa 10.000 Soldaten mit 250 Flugzeugen üben, bei einem Angriff das Gebiet der Nato aus der Luft zu verteidigen. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2023 08:30 Uhr

Amrum: Pfingstwochenende gut gelaufen

Auf Amrum (Kreis Nordfriesland) ist am Pfingstwochenende viel los gewesen. Am Montag wurde zum Beispiel der deutsche Mühlentag in Nebel gefeiert. "Aufgetreten sind die Amrumer Trachtengruppe und die Amrumer Blaskapelle", sagte Michael Hoff, Veranstaltungsleiter der Amrum Touristik. Großen Zuspruch erhielt auch der Spendenlauf für Mukoviszidose-Betroffene. Mehr als 70.000 Euro kamen dabei zusammen. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2023 08:30 Uhr

Neues Wasserspiel in Flensburg

In Flensburg wird am Dienstag am Museumsberg das Wasserspiel und der Wasserfall an den Spiegelteichen eröffnet. Damit rücke die Fertigstellung der Flensburger Landschaftsgärten wieder etwas näher, heißt es. Bis Anfang September sollen die Arbeiten für die geplanten Grünflächen vom Museumsberg bis zur Mühlenstraße fertig sein. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2023 08:30 Uhr

Eis in SH im Schnitt 20 Cent teurer als im Vorjahr

Das Eis in Schleswig- Holstein ist auch in diesem Jahr wieder teurer geworden. Wie eine Umfrage von NDR Schleswig-Holstein ergab, zahlen die Kundinnen und Kunden im Schnitt 20 Cent mehr für eine Kugel als noch im vergangenen Jahr. Vor allem die gestiegenen Preise für Zutaten wie Sahne, Zucker oder Erdbeeren machten das Eis teuer, sagen Eisdielenbetreiberinnen und -betreiber. Für die Zutaten zahlen sie demnach 40 bis 60 Prozent mehr als noch im vergangenen Jahr, Lieferanten würden über die nächsten drei Monate hinaus keine Preisgarantie geben, heißt es aus Flensburg und Neumünster. Deshalb stieg der Eispreis für eine Kugel im Schnitt auf 1,60 Euro, an den Tourismusorten und auf den Inseln werden auch mal 2 Euro fällig. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2023 05:30 Uhr

