Brand in Flensburg: Autofahrer hat Schlimmeres verhindert

Stand: 30.05.2023 16:32 Uhr

Am Pfingsmontag hat es in der Toosbüystraße in Flensburg auf einem Balkon gebrannt. Ein aufmerksamer Autofahrer bemerkte den Rauch und benachrichtigte erst die Feuerwehr, dann die Bewohner. Durch die frühe Warnung blieben alle Beteiligten unverletzt.