Kreis Dithmarschen erteilt Baugenehmigungen für Northvolt

Auf dem Gelände für die geplante Batteriefabrik von Northvolt in Lohe-Rickelshof und Norderwöhrden (beide Kreis Dithmarschen) können die Bauarbeiten beginnen. Die Kreisverwaltung hat am Freitag die notwendige Baugenehmigung erteilt, so eine Sprecherin. Damit sind größere Tiefbauarbeiten möglich. Das gesamte Gelände müsse eingeebnet werden, bevor weitere Arbeiten beginnen könnten, so ein Northvolt-Sprecher. Laut dem Kreis Dithmarschen ist eine weitere Genehmigung für den Bereich Gewässerausbau bei der unteren Wasserbehörde noch in Arbeit. Außerdem fehlt noch eine dritte Genehmigung nach dem sogenannten Bundes-Immissionsschutzgesetz vom Landesamt für Umwelt. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2024 08:30 Uhr

Maßnahmen gegen Jugendgewalt in Heide

Die Behörden in Heide (Kreis Dithmarschen) gehen gegen die Jugendgewalt am Bahnhof vor. Unter anderem soll es laut Polizei mehr Kontrollen geben. Geplant ist außerdem, mit den Jugendlichen zu sprechen. Die Stadt und das Kreisjugendamt wollen dafür Streetworker einsetzen. Seit Anfang des Jahres ermittelt die Polizei wegen zahlreicher Straftaten wie Raub und Körperverletzung von Kindern und Jugendlichen am Heider Bahnhof. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2024 06:00 Uhr

Verein "Südereggen-Hahnbeer vun 1841" hat das 183. Hahnbeer gefeiert

Der traditionsreiche Heider Verein "Südereggen-Hahnbeer vun 1841" aus dem Kreis Dithmarschen hat am Wochenende zum 183. Mal das Hahnbeer gefeiert. Bei dem alljährlichen Umzug durch die Stadt wurde neben dem Rathaus auch in zahlreichen Geschäften und Bankfillialen sowie im Altenheim Anna-Prall-Haus Halt gemacht. Die Mitglieder des Vereins hatten zu Jahresbeginn einstimmig entschieden, dass jetzt Frauen nicht nur Mitglied werden, sondern auch einen Vorstandsposten übernehmen können. Somit wurde die Satzung geändert. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2024 08:30 Uhr

