Pegel der Stör im Raum Kellinghusen steigt stark an

Die Pegelstände der Stör sowie der Nebenarme sind im Raum Kellinghusen (Kreis Steinburg) an vielen Orten auf mehr als drei Meter gestiegen. Nach Angaben der Sturmflut- und Hochwasserinformation SH liegen die Pegel zum Teil gut einen Meter über dem mittleren Hochwasser. Das Wasser drückt laut Feuerwehr massiv auf die Schutzdeiche. Deshalb habe die Feuerwehr Sandsäcke für tiefergelegene Gebiete bereitgestellt, teilte ein Sprecher mit. Neben dem vielen Regen waren in den vergangenen Tagen die Schleusen aufgrund der Sturmfluten geschlossen, daher konnten die zusätzlichen Niederschäge nicht - wie sonst üblich - über die Gräben und die Kanalisation in die Nordsee abgelassen werden. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2023 08:30 Uhr

Gemeinde Krempel bekommt neues Abwassersystem

In der Gemeinde Krempel (Kreis Dithmarschen) soll im kommenden Jahr ein komplett neues Abwassersystem installiert werden. Der Wasserverband Norderdithmarschen hat ein Ingenieurbüro mit den Planungen beauftragt. Nach Angaben des Bürgermeisters soll das Leitungssystem in vier Abschnitten ausgetauscht werden und rund eine halbe Million Euro kosten. Der Hintergrund: Vor etwa zwei Jahren konnten die Menschen in Krempel wochenlang nicht duschen, Wäsche waschen oder Leitungswasser trinken. Die Abwasserpumpen waren wegen eines technischen Defekts komplett ausgefallen - die Abwässer der Haushalte mussten manuell von Spezial-Tanklastern aufgesaugt werden. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2023 08:30 Uhr

Meldorf: Kreis Dithmarschen sucht Pächter für Gaststätte "Neue Holländerei"

Der Kreis Dithmarschen hat die Gaststätte "Neue Holländerei" in Meldorf aufgrund umfangreicher Umbau- und Sanierungsarbeiten geschlossen. Der Kreis hatte als Eigentümer nach eigenen Angaben ursprünglich einmal eine Großküche für verschiedene Standorte der "Stiftung Mensch" vorgesehen. Diese Umsetzung war aufgrund von Problemen beim Liefer- und Abholverkehr nicht erfolgt. Nun sollen Standort und Küche sowie der Gästebereich umfassend umgebaut werden. Einen neuen Pächter oder eine neue Pächterin will der Kreis noch im Januar suchen und finden. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2023 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

