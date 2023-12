Stand: 22.12.2023 09:13 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Sturm beschäftigt Feuerwehr an der Westküste

Schleswig-Holsteins Westküste hat Sturmtief "Zoltan" glimpflich überstanden. Die Leitstellen registrierten rund 50 Einsätze, vor allem im Kreis Steinburg, in Dithmarschen und Eiderstedt (Kreis Nordfriesland). Die Feuerwehren rückten in erster Linie wegen umgestürzter Bäume aus. Verletzt wurde niemand. St. Peter Ording (Kreis Nordfriesland) hatte sich gut auf den angekündigten Sturm vorbereitet. Die Strände waren gesperrt, Gegenstände und Gebäude gesichert worden. Die Flut stieg auf 2,5 Meter über mittlerem Hochwasser. Aktuell hat die Flut den Deichfuß erreicht. In Büsum (Kreis Dithmarschen) sind die Schleusen und der Hafen dicht. Auch die Schleusen in Brunsbüttel hatte das Wasserstraßen- und Schiffahrtsamt (WSA) gestern Abend bis Mitternacht aus Sicherheitsgründen schließen lassen. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2023 08:30 Uhr

Glückstadt: Außenhafen überschwemmt

Auch in Glückstadt im Kreis Steinburg ist das Wasser auf etwa 2,5 Meter über über mittlerem Hochwasser gestiegen und hat den Außenhafen überschwemmt. Laut Ordnungsamt passiert dies mehrmals im Jahr. "Sollte der Pegel an der Drei-Meter-Grenze kratzen, dann werden wir uns dazu entschließen, die Zufahrt zum Hafen zu schließen", so Glückstadts Wehrführer Sven Tießen. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2023 08:30 Uhr

Sturm: Weihnachtssingen beim Heider SV abgesagt

Wegen des stürmischen Wetters ist das Weihnachtssingen im Stadion des Heider SV am Freitagabend abgesagt worden. Die Veranstalter - der Heider SV, der Posaunenchor der Kirchengemeinde und die Heider Musikfreunde - bedauern diese Entscheidung. Aber die Sicherheit gehe vor. Der Termin für das Singen in Heide (Kreis Dithmarschen) im nächsten Jahr steht bereits fest: Am 20. Dezember 2024 soll das Weihnachtssingen wieder stattfinden. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2023 08:30 Uhr

RB62 zwischen Itzehoe und Heide fährt weiterhin nicht

Unabhängig vom Wetter fällt bereits seit Dienstag die Regionalbahn der Linie RB62 zwischen Itzehoe (Kreis Steinburg) und Heide (Kreis Dithmarschen) aus. Laut einer Sprecherin der Bahn wird sich daran auch in den kommenden Tagen und damit über Weihnachten wegen eines hohen Krankenstands nichts ändern. Der Regionalexpress RE6 verkehrt weiterhin zwischen Itzehoe und Heide. Reisende von Meldorf, St. Michaelisdonn (beide Kreis Dithmarschen), Burg (Kreis Schleswig-Flensburg) und Wilster (Kreis Steinburg) müssen auf den Bus-Ersatzverkehr ausweichen. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2023 08:30 Uhr

