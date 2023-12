Stand: 12.12.2023 09:33 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Glücksstadt: Betonlaster fährt in Wohnhaus

Ein 32 Tonnen schwerer Betonlaster ist heute Morgen in Blomesche Wildnis bei Glückstadt im Kreis Steinburg in ein Wohnhaus gefahren. Der Fahrer war laut Polizei aus ungeklärter Ursache mit seinem Lkw von der Straße abgekommen und dann samt Ladung in das Haus gefahren. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Da das Haus stark beschädigt wurde, soll ein Statiker prüfen, ob es noch bewohnbar ist. Die B431 ist im Moment voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2023 09:00 Uhr

Geburtenrekord bei Kegelrobben erwartet

Der Verein Jordsand rechnet mit einem neuen Geburtenrekord bei den Kegelrobben. Die Wurfsaison der Kegelrobben auf der Helgoländer Düne sei in vollem Gange - daher sei bereits jetzt absehbar, dass der bisherige Geburtenrekord übertroffen werde, so Ellmar Ballstaedt von Jordsand. Inzwischen liegen demnach bereits mehr als 700 Jungtiere auf dem Strand der Hochseeinsel. Zum Vergleich: In der Wurfsaison 2020/21 waren es nach Angaben des gemeinsamen Wattenmeersekretariats in Wilhelmshaven am Ende der gesamten Wurfsaison 653 Geburten, ein Jahr später bereits 670, ein neuer Rekord. Der wird nun offenbar nochmal gebrochen werden, denn die Wurfsaison geht noch bis Anfang März. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2023 08:30 Uhr

Heide: 200 Jahre alte Eiche muss für Hotelneubau weichen

In Heide (Kreis Dithmarschen) ist eine 200 Jahre alte Eiche am ehemaligen ZOB gefällt worden. Sie wurde nach Angaben einer Bürgerinitiative Montagmittag als letzter von insgesamt 14 Bäumen für einen Hotelneubau abgesägt. Anfang des Jahres hatte sich die Initiative gegründet und ein Bürgerbegehren zur Rettung der Bäume bei der Stadt Heide beantragt. Es wurde jedoch von der Kommunalaufsicht für ungültig erklärt und abgelehnt. Eine Sprecherin der Initiative zeigte sich entsetzt: Die Eiche sei ohne Eile sehr plötzlich abgesägt worden. Die Initiative hat eine Beschwerde beim Umweltministerium eingereicht. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2023 08:30 Uhr

Auszeichnung für den TTV Koldenbüttel

Sie machen viele Sportangebote für Jugendliche unabhängig von ihrem sozialen Status und kümmern sich um die Integration von jüngeren Flüchtlingen. Dafür bekommt der TTV Koldenbüttel (Kreis Nordfriesland) heute den Jugendsportpreis von der Sportjugend und SH Netz im Rahmen der Aktion "Kein Kind ohne Sport". So ermögliche der Verein durch die Zusammenarbeit mit der Landesunterkunft für Flüchtlinge in der ehemaligen Stapelholmer Kaserne in Seeth (Kreis Nordfriesland) den geflüchteten Jugendlichen erste Kontakte mit dem organisierten Sport im Verein, sagte Matthias Hansen von der Sportjugend SH. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2023 08:30 Uhr

