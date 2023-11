Stand: 28.11.2023 08:51 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Brokstedt-Prozess wird fortgeführt

Am Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) ist nach einer rund vierwöchigen Unterbrechung der Prozess um die Messerattacke in einem Regionalzug bei Brokstedt fortgeführt worden. Am 25. Januar soll der Angeklagte Ibrahim A. zwei Menschen in einem Regionalzug mit einem Messer getötet und vier weitere schwer verletzt haben. Seit Prozessbeginn im Juli hört das Gericht zahlreiche Zeugen, um sich einen Überblick über das Tatgeschehen zu machen und um Erkenntnisse über den damaligen Geisteszustand des mutmaßlichen Täters zu erhalten. Heute wird der Prozess mit der Befragung weiterer Zeugen fortgeführt. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2023 08:30 Uhr

Interessensgemeinschaft Fährnutzer kommt zusammen

Für Ausfälle von Fähren auf dem Nord-Ostsee-Kanal, vor allem in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen), haben Reederei und Politik noch keine Lösung gefunden. Dazu hat sich eine Interessengemeinschaft Fährnutzer gegründet, die zur heutigen Versammlung eingeladen hat. 38 Kommualvertreter haben schon zugesagt. Die Forderung: verlässliche NOK-Fähren. Die Wasserstraßen- und Schiffahrtsverwaltung sieht einen Grund im Fachkräftemangel und versucht mit dem Betreiber Lösungen zu finden. Zusätzlich sollen auch Decksleute weiter qualifiziert werden, um sie als Fährführer einsetzen zu können. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2023 08:30 Uhr

Akkuzüge der Nordbahn verzögern sich

Die Nordbahn wollte auf ihren Strecken ab Dezember erste mit Akku betriebene Züge einsetzen. Jetzt sagte ein Sprecher, dies verzögere sich bis in den Februar kommenden Jahres. Weil die Akkuzüge werden an einer Oberleitung aufgeladen werden, muss die Bahn sogenannte Oberleitungsinseln bauen. Eine davon soll in Heide (Kreis Dithmarschen) entstehen, doch die Arbeiten verzögern sich. Die elektrischen Regionalbahnen sollen auf den Strecken von Büsum nach Neumünster, von Husum nach St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland), sowie zwischen Kiel, Rendsburg und Husum fahren. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

