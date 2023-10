Stand: 02.10.2023 09:07 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Brokstedt-Prozess mit vier weiteren Zeugen

In Itzehoe (Kreis Steinburg) wird am Montag der Prozess um die Messerattacke in einem Regionalzug bei Brokstedt Anfang des Jahres fortgesetzt. Nach Angaben des Landgerichts sollen insgesamt vier weitere Zeugen aus dem Zug vernommen werden. Angeklagt ist ein staatenloser Palästinenser. Er soll in dem Regionalzug von Kiel nach Hamburg zwei junge Menschen mit einem Messer erstochen und mindestens vier weitere verletzt haben. Der Prozess wird danach am Mittwoch fortgesetzt. An dem Tag soll laut Staatsanwaltschaft dann auch ein Polizist als Zeuge aussagen. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2023 08:30 Uhr

Dithmarscherin mit drei Meistertiteln

500 neue Meister und Meisterinnen gibt es in diesem Jahr in Schleswig-Holstein. Am Sonntag wurden sie in Flensburg dafür geehrt. Die meisten Meister und Meisterinnen gibt es nach wie vor im Kfz-Gewerbe. Ganz besonders sticht Katja Franke aus Heide (Kreis Dithmarschen) hervor. Sie hat ihren dritten Meisterbrief erhalten. Nach der Prüfung in Sanitär -Heizungs- und Klimatechnik sowie im Elektroniker-Handwerk ist sie nun auch Meisterin im Kfz-Handwerk. Die 24-Jährige ist der Auffassung, dass sie aus allen drei Bereichen sehr viel für ihr eigentliches Ziel übernehmen kann. "Dadurch kann ich den Betrieb von meinen Eltern übernehmen. Die haben eine eigene Autowerkstatt." | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2023 08:30 Uhr

Ergebnis: Saisonauftakt Itzehoe Eagles

Unglücklicher Auftakt der neuen Basketball-Saison aus Sicht der Itzehoe Eagels: Im ersten Spiel in der 2. Bundesliga verloren die Itzehoer (Kreis Steinburg) zu Hause gegen die Berlin Braves mit 80:86. Nach einem 16-Punkte-Rückstand hätten die Eagels nach Angaben ihres Trainers noch eine rasante Aufholjagd im zweiten Viertel gestartet, zuletzt entschieden die Berliner die Partie aber klar für sich. Bereits am Dienstag geht es für die Itzehoer auswärts in die nächste Begegnung. Dann müssen sie bei den Liga-Favoriten Giants Leverkusen antreten. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2023 08:30 Uhr

