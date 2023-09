Stand: 29.09.2023 09:15 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Kreistag in Dithmarschen gründet Grundstücksentwicklungsgesellschaft

Der Dithmarscher Kreistag hat am Abend die Gründung einer Grundstücksentwicklungsgesellschaft Westküste mit großer Mehrheit beschlossen. Es habe nur eine Enthaltung gegeben, so eine Kreissprecherin. Aufgabe der Gesellschaft sei es, landwirtschaftliche Flächen zu Industrie- und Gewerbeflächen zu entwickeln, insbesondere in der Region Heide. Sollte sich das schwedische Unternehmen Northvolt für diesen Standort entscheiden, werden für Zulieferbetriebe weitere Flächen benötigt. Der Kreis Dithmarschen ist zunächst Alleingesellschafter, weitere Gesellschafter sollen später dazu kommen. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2023 08:30 Uhr

Ausbildungsmesse in Meldorf - Ein voller Erfolg

Die Ausbildungsmesse "getbizzy" im Berufsbildungszentrum in Meldorf am Donnerstag ist sehr gut angenommen worden. Laut den Organisatoren konnten sich Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern und Lehrkräfte, an über 120 Infoständen über die Themen Ausbildung und duales Studium informieren. Insgesamt kamen weit über 2.000 Schülerinnen und Schüler zur Ausbildungsmesse. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2023 08:30 Uhr

Zuschuss vom Bund für die KZ-Gedenkstätte in Husum-Schwesing

Der Haushaltausschuss des Bundestages hat am Donnerstag beschlossen, KZ-Gedenkstätten in Deutschland mit knapp 80 Millionen Euro zu fördern. Geld bekommt auch die KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing. 1,5 Millionen Euro sind für die Erweiterung des Gebäudes im Kreis Nordfriesland gedacht. Ziel ist es, die Erinnerung an das Grauen der NS-Zeit wach zu halten. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2023 08:30 Uhr

