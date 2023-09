Stand: 26.09.2023 09:24 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Schwerverletzter Mann in Heide

Ein Mann ist Montagabend in der Heider Stiftstraße (Kreis Dithmarschen) schwer verletzt worden. Um kurz nach 22 Uhr wählte ein Anwohner den Notruf, heißt es von der Polizei. Drei Männer hatten sich nach Angaben der Beamten vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses gestritten. Einer der Täter soll mit einem spitzen Gegenstand auf den 28-jährigen Heider eingestochen haben. Er kam laut Polizei ins Krankenhaus. Die Umstände des Streits sollen nun ermittelt werden. Die Polizei sucht nach den beiden Tätern. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2023 08:30 Uhr

Tödlicher Arbeitsunfall in Marne

In Marne (Kreis Dithmarschen) ist ein Mann durch einen Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Der 57-jährige Dithmarscher arbeitete laut Polizei am Montag vor einer Laderampe mehrerer Geschäfte in der Bahnhofstraße. Dann sei er von einem Lkw zwischen Rampe und Fahrzeug eingeklemmt worden, als der Lkw rückwärts an die Rampe heranfuhr. Der Brunsbütteler erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2023 08:30 Uhr

Streit um Taxibetrieb auf Helgoland

Der Streit um den Taxiverkehr auf Helgoland (Kreis Pinneberg) beschäftigt nun auch die Gemeindevertretung der Insel. Der Betreiber des lokalen Taxibetriebes, Heiko Ederleh, hatte in den sozialen Medien angekündigt, künftig keine Fahrten mehr auf der Insel anzubieten, wenn der Kreis von ihm fordert, Taxameter in seine drei Fahrzeuge einzubauen. Der Kreis habe ihn mit einer Frist bis Donnerstag aufgefordert, dass der in Pinneberg übliche Tarif gelte. Dem will der Betreiber nach eigenen Angaben nicht nachkommen. Dienstagabend wird in der Gemeindevertretung über einen Eilantrag der SPD diskutiert, sagte der parteilose Bürgermeister Thorsten Pollmann. Die SPD ist dagegen, dass auf Helgoland Taxameter eingebaut werden sollen. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2023 08:30 Uhr

Heide: Brand in Mehrfamilienhaus

Montagnachmittag hat es in einem Mehrfamilienhaus in Heide (Kreis Dithmarschen) gebrannt. Nach Angaben der Leitstelle rückten die Einsatzkräfte in die Alfred-Dührssen-Straße aus. Dort hatte ein Passant ein Feuer im ersten Stock des Gebäudes entdeckt. Der Brand war laut Leitstelle nach etwa einer halben Stunde gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2023 08:30 Uhr

