Immenstedt: Tödlicher Verkehrsunfall

Am Sonntagmorgen ist es in Immenstedt (Kreis Dithmarschen) zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei war ein 18-Jähriger auf der Hauptstraße Richtung Albersdorf rechts auf die Bankette geraten und anschließend mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Bei dem Aufprall wurde der Wagen des 18-Jährigen in zwei Teile gerissen. Er starb noch an der Unfallstelle. Die drei Personen im anderen Wagen kamen verletzt ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2023 08:30 Uhr

NDRfragt: Menschen sorgen sich wegen des Klimawandels

Laut einer Umfrage von NDRfragt machen sich Menschen an der Westküste zunehmend Sorgen wegen des Klimawandels aufgrund von Dürreperioden, Starkregenereignissen und dem Anstieg des Meeresspiegels. Über die Hälfte der Befragten in den Kreisen Dithmarschen und Nordfriesland meinen, die bisherigen Gegenmaßnahmen seien nicht weitreichend genug. Mehr als zwei Drittel fühlen sich laut Umfrage schlecht über entsprechende Maßnahmen informiert. Inwieweit ein Informationsdefizit bestehe, werde derzeit geprüft, so der Kreis Steinburg. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2023 08:30 Uhr

Westküstenkiek hat begonnen

Am vergangenen Wochenende hat der diesjährige Westküstenvogelkiek wieder zahlreiche Besucher und Ornithologen begeistert. In diesen Wochen machen unzählige Vögel entweder im Wattenmeer oder den angrenzenden Salzwiesen Rast. Nationalparkranger Martin Kühn sagte: "Diese Jahreszeit ist für mich der Höhepunkt des Jahres. Jeder Tag ist anders. In diesen Tagen kommen ganze Schwärme an." Bis einschließlich 3. Oktober gibt es fast täglich die Möglichkeit an Führungen teilzunehmen. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2023 08:30 Uhr

