Mit einem Treckerkorso wollen Landwirte in Kiel am Donnerstag ihre Unzufriedenheit mit der Politik deutlich machen. Laut Polizei sollten etwa 500 Zugmaschinen in einer Sternfahrt in die Innenstadt fahren. Zeitgleich findet in Kiel die Agrarministerkonferenz statt. Bauer Thorsten Reimers aus Großenrade (Kreis Dithmarschen) sagte NDR Schleswig-Holstein: "Die Stimmung unter meinen Kollegen ist aufgeheizt. Wir fühlen uns nicht gut vertreten. Das geht über alle Parteigrenzen hinweg." Die Landwirte wollen unter anderem die Tierhaltung und den Gewässerschutz verbessern. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2023 08:30 Uhr

Nach der bundesweiten Protestaktion von Krankenhausmitarbeitenden in Berlin treffen sich am Donnerstag 60 Führungskräfte des sogenannten "6K-Klinikverbundes" zu den 23. Norddeutschen Gesundheitstagen in Breitenburg bei Itzehoe (Kreis Steinburg). Mit dabei sind auch die Geschäftsführer der Westküstenkliniken Heide und Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) sowie des Klinikums Itzehoe. Auf der zweitägigen Veranstaltung sollen unter anderem Strategien diskutiert und entwickelt werden, um die Krankenhausreform umzusetzen, so die Veranstalterinnen und Veranstalter. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2023 08:30 Uhr

Die Museumsinsel Lüttenheid in Heide (Kreis Dithmarschen) bekommt weitere Zeichnungen der Heider Comic-Pioniere Gus und Rudolph Dirks. Die gebürtigen Heider schufen bereits Ende des 19. Jahrhunderts den Urtyp des heutigen Cartoons, mit Sprechblasen und Bewegungslinien. Ihr Comic "Katzenjammer Kids" ist weltbekannt. Die Fielmann Stiftung hat der Museumsinsel Lüttenheid in Heide schon einige Male Zeichnungen der beiden Heider Künstler übergeben. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2023 08:30 Uhr

Am Donnerstag fährt die "MS Fair Lady" wieder fahrplanmäßig nach Helgoland. Das gab die Reederei bekannt. Die Reederei Adler-Eils hatte die Fahrten für Mittwoch von Büsum (Kreis Dithmarschen) zur Insel Helgoland (Kreis Pinneberg) wegen des stürmischen Wetters abgesagt. Auch die "MS Helgoland" musste ihre Fahrt für Mittwoch von Cuxhaven nach Helgoland absagen. Bereits am Dienstag waren wegen des Sturms an der Westküste mehrere Fährfahrten ausgefallen. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2023 08:30 Uhr

