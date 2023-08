Stand: 25.08.2023 10:11 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Gesunkener Fischkutter nach Cuxhaven gebracht

Vor Büsum (Kreis Dithmarschen) ist derin Brand geratene und gesunkene Fischkutter geborgen worden. Das von einem Feuer zerstörte Schiff "Wotan" ist auf einen Schwimmponton gehoben worden und dann nach Angaben der Bergungsfirma nach Cuxhaven gebracht worden. Dort werden sich nun unter anderem Experten der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung den Kutter genauer anschauen. Denn die Brandursache ist noch unklar. Am vergangenen Freitag war das Schiff gesunken - die beiden Seemänner blieben unverletzt und konnten sich rechtzeitig auf einer Rettungsinsel in Sicherheit bringen. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2023 8:30 Uhr

Schlechte Getreideernte

Die Getreideernte ist deutlich schlechter als im vergangenen Jahr ausgefallen. Laut Schätzungen vom Statistikamt Nord haben die Landwirte 14 Prozent weniger Weizen, 13 Prozent weniger Gerste und elf Prozent weniger Raps eingefahren. Das größte Problem daran war laut Landwirtschaftskammer der geringe Proteingehalt im Weizen. Dadurch hätten die Landwirtinnen und Wirte deutlich weniger Backweizen als erhofft verkaufen. Joachim Becker vom Kreisbauernverband in Steinburg bestätigt das: "Es wird dadurch zu Einbußen finanzieller Art kommen. Dieses Jahr 2023 war mit seinen Wetterereignissen sehr herausfordernd für die Landwirte und ihre Familien." | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2023 8:30 Uhr

Orgelherbst startet in Rantzau-Münsterdorf

Am Sonntag startet der Orgelherbst im Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf. Es stehen acht Konzerte in verschiedenen Kirchen im Kreis Steinburg an. "Der Orgelherbst ist eine tolle Gelegenheit, um unsere Orgellandschaft mal kennenzulernen", so Lisa Scheide vom Kirchenkreis. "Wir haben ganz tolle erhaltene historische Orgeln aus dem 17. Jahrhundert. Aber wir haben auch eine ganz Moderne in Glückstadt - 2019 erbaut". Die Konzerte sind alle kostenlos. Das Eröffnungskonzert beginnt am Sonntag um 17 Uhr in der Lutherkirche Lägerdorf. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2023 8:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.08.2023 | 08:30 Uhr