Itzehoe: Mordprozess wird fortgesetzt

Vor dem Itzehoer Landgericht (Kreis Steinburg) wird am Dienstag der Prozess wegen der tödlichen Schüsse auf eine Frau in Heide (Kreis Dithmarschen) fortgesetzt. Angeklagt ist ein 54-jähriger Mann aus Chemnitz, der seine von ihm getrennt lebende Frau im Oktober des vergangenen Jahres auf offener Straße erschossen haben soll. Die 37-Jährige soll laut Anklage vor ihrem Mann nach Heide geflohen sein. Daraufhin sei der Angeklagte die 600 Kilometer von Chemnitz nach Heide gefahren. Er gab an den ersten Verhandlungstagen an, dass es zwischen ihm und seiner Frau mehrfach Streit und auch handgreifliche Auseinandersetzungen gegeben habe. Ein Urteil wird Ende Juli erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2023 08:30 Uhr

Helgoland: 88. Nordseewoche

Die 88. Nordseewoche vor Helgoland (Kreis Pinneberg) ist in diesem Jahr bei bestem Segelwetter zu Ende gegangen. Traditionell wurde das viertägige Segelevent mit der Helgoländer Acht beendet, einer Regatta, bei der elf Yachten in zwei Segelklassen im Uhrzeigersinn in Form einer Acht einmal um die Insel segeln. Der Gewinner passierte bei 14 bis 18 Knoten Windgeschwindigkeit nach einer Stunde und 41 Minuten die Ziellinie und war damit neun Minuten schneller als der Zweitplatzierte. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2023 08:30 Uhr

Pfingstvolksfest in Albersdorf

Beim Pfingstvolksfest in Albersdorf (Kreis Dithmarschen) haben Tausende Gäste das ganze Wochenende über gefeiert. Für die größte Stimmung sorgten die Liveauftritte von Helene Fischer Double Victoria Kern und Mallorca-Partysänger Mickie Krause. Die Bilanz aus polizeilicher Sicht fällt positiver aus als in den Vorjahren. Es gab demnach einige Einsätze, die meisten gingen glimpflich ab. Allerdings soll bei einem Handgemenge in der Nacht zum Pfingstmontag ein Polizeibeamter verletzt worden sein. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2023 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

