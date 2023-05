Heide: Anklage nach Überfall auf 13-Jährige Stand: 30.05.2023 13:07 Uhr Die Haare angesengt, eine Zigarette im Gesicht ausgedrückt: So sollen mehrere Jugendliche eine 13-Jährige in Heide gequält haben. Nun ist gegen einige von ihnen Anklage erhoben worden.

Gegen vier Jugendliche aus dem Kreis Dithmarschen ist nach dem Überfall auf eine 13-Jährige in Heide (Kreis Dithmarschen) Anklage erhoben worden. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe (Kreis Steinburg) wirft vier Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren gemeinschaftlichen Raub und gefährliche Körperverletzung vor. Sie sollen Anfang des Jahres eine Mitschülerin in der Heider Innenstadt misshandelt und einige der Taten mit ihren Smartphones gefilmt und ins Internet gestellt haben. Die Tat in Heide hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt.

Vorwurf: Haare angesengt, Zigaretten im Gesicht ausgedrückt

Die Angeklagten sollen das Mädchen im Februar über einen längeren Zeitraum gequält und attackiert haben. Den Ermittlungen zufolge hielten sie die 13-Jährige mitten am Tag in der Nähe des Heider Bahnhofes fest, sengten ihr unter anderem die Haare an und drückten eine Zigarette in ihrem Gesicht aus. Außerdem sollen sie das Mädchen mit Cola übergossen, mehrfach geschlagen und getreten haben. Einige der Taten sollen die Jugendlichen mit ihren Handys gefilmt und ins Internet gestellt haben.

Verhandlungsstart kommende Woche

Der Vorfall war bekannt geworden, nachdem sich die Mutter des Opfers an die Öffentlichkeit gewandt und die Taten bei der Polizei angezeigt hatte. Die Verhandlung gegen die vier angeklagten Mädchen vor dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht Meldorf (Kreis Dithmarschen) beginnt am Dienstag in der kommenden Woche.

Polizei ermittelt weiter

Die Polizei hatte weitere Tatverdächtige ermittelt, einige von ihnen sind laut Polizei allerdings unter 14 Jahre alt und damit noch nicht strafmündig. Um sie kümmert sich das Dithmarscher Jugendamt. Außerdem sollen zwei männliche Jugendliche an dem Überfall beteiligt gewesen sein, gegen sie sind die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft noch nicht abgeschlossen.

