Stand: 12.05.2023 10:14 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Geplante Northvolt-Fabrik in Heide: Gemeinden stimmen für Bebauungsplan

Die geplante Batteriefabrik des schwedischen Unternehmens Northvolt bei Heide (Kreis Dithmarschen) hat eine wichtige Hürde im Genehmigungsverfahren genommen. Die Gemeindevertretung von Lohe-Rickelshof hat am Donnerstagabend dem Entwurf für den Bebauungsplan zugestimmt - mit zehn Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und einer Enthaltung. Am Dienstag hatte bereits die Gemeinde Norderwöhrden dem Bebauungsplan-Entwurf zugestimmt. Die 110 Hektar große Fläche, auf der Northvolt für 4,5 Milliarden Euro eine Fabrik bauen möchte, liegt im Gebiet beider Gemeinden. Die Entwürfe für die Bebauungspläne müssen nun vier Wochen öffentlich ausgelegt werden. Dann können alle Bürgerinnen und Bürger noch einmal Einwände abgeben. Wenn es keine größeren Änderungswünsche gibt, folgt der notwendige Satzungsbeschluss - das bedeutet Baurecht für die Fabrik. Eine endgültige Investitionsentscheidung für die Batteriefabrik fehlt aber nach wie vor. | NDR Schleswig-Holstein 12.05.2023 08:30 Uhr

E-Sport-Zentrum in Heide wird eröffnet

In Heide (Kreis Dithmarschen) wird heute offiziell ein neues E-Sport-Zentrum eröffnet. Drei weitere gibt es in Mölln, Husum und Flensburg. Alle sind im Rahmen eines landesweiten Projektes gefördert worden, in Heide mit 50.000 Euro. Mit dem Geld wurden zum Beispiel zwölf Computerspielplätze inklusive spezieller Gaming-Tische und -Stühle in den Räumlichkeiten der Volkshochschule eingerichtet. Mittelfristig soll das E-Sport- Zentrum die Räumlichkeiten des Postsportvereins Heide integriert werden. Denn das Konzept in Heide sieht vor, dass die E-Sportlerinnen und -Sportler sich verpflichten, einen Ausgleichssport in einer anderen Sparte des Vereins zu betreiben, wie zum Beispiel Fußball oder Fitness. Die neuen Räume werden zur Zeit aufwendig renoviert und sollen in etwa zwei Jahren bezugsfertig sein. | NDR Schleswig-Holstein 12.05.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.05.2023 | 08:30 Uhr