Stand: 04.04.2023 09:06 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Bürgerinitiative Heider Eiche reicht Klage ein

Der Streit um die alte Eiche auf dem Gelände des ehemaligen Heider Busbahnhofs (Kreis Dithmarschen) geht in die nächste Runde. Ein Investor will an der Stelle ein Hotel bauen und müsste dafür die 200 Jahre alte Eiche und 14 weitere Bäume fällen. Die Bürgerinitiative zur Rettung der Bäume klagt nun vor dem Verwaltungsgericht. 2.000 Unterschriften hatten die Initiatoren im Januar gesammelt und damit genug, um einen Bürgerentscheid herbeizuführen. Doch die Kommunalaufsicht hatte im Februar die Unterschriften-Aktion aus formellen Gründen für unzulässig erklärt. Dagegen klagt nun die Bürgerinitiative. Diese Klage sei außerdem Grundlage für einen Eilrechtsschutz, sagt eine der Initiatorinnen, Constanze Windberg. Sollte der Investor laut Windberg also vor der Entscheidung des Gerichts mit der Fällung der Bäume beginnen, könnte die Initiative einen Eilantrag stellen und damit die Bauarbeiten bis zur endgültigen Entscheidung verzögern. Wenn das Verwaltungsgericht die Unterschriften-Aktion für rechtskräftig erklärt, würde doch noch ein Bürgerentscheid stattfinden. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2023 08:30 Uhr

Schleswig-Holstein und Hamburg beraten über gemeinsame Projekte

Die Landesregierungen Schleswig-Holsteins und Hamburgs treffen sich von Dienstagmorgen an in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). Ein Schwerpunkt der Gespräche ist nach Angaben von Ministerpräsident Daniel Günther die Energieversorgung. Konkret meint er damit die Wasserstoffwirtschaft. Der Senat und die Landesregierung wollen gemeinsam Investitionen in die Wasserstoffinfrastruktur ankurbeln und fordern den Anschluss an das noch entstehende europäische Wasserstoffnetz. Auf der Tagesordnung der Kabinette steht außerdem der Ausbau der A23 zwischen Eidelstedt (Hamburg) und Tornesch (Kreis Pinneberg) auf sechs Spuren. Außerdem geht es um den Weiterbau der A20 inklusive westlicher Elbquerung, die Stärkung der wehrtechnischen Industrie und die Zusammenarbeit im Bereich der Digitalisierung. Seit 1991 treffen sich regelmäßig der Senat und die Landesregierung. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.04.2023 | 08:30 Uhr